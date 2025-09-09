Nunca te volverán a rozar las deportivas con el truco de la crema hidratante

En esta época de inicio de curso, de estrenar ropa para la nueva temporada e, incluso, de empezar a pensar en el cambio de armario, son muchos los que recuperan calzado o se compran nuevo, pero, horror, a veces va acompañado de rozaduras, tiritas, dolor al andar y demás penitencia.

La buena noticia es que, por ejemplo en el caso de las deportivas, hay maneras caseras de ablandar las zapatillas sin estropearlas, sin necesidad de tener que forrarse el talón con protecciones o de tener que recurrir a calcetines altos que amortigüen un poco el roce.

El truco definitivo es el que ha compartido en sus redes sociales la creadora de contenido conocida como @lacaprichosa.__, llamada Marisol, quien en uno de sus últimos vídeos muestra los sencillos pasos que hay que seguir para conseguir poner más blandita la zona del talón de una zapatilla y decir adiós al dolor.

Lo mejor es que sólo hacen falta tres cosas que están al alcance de cualquiera: crema hidratante, discos de algodón y pinzas de la ropa.

Los pasos que hay que seguir, como muestra en el vídeo, también son de lo más fáciles.

En primer lugar, hay que aplicar la crema por dentro y por fuera de la zona del talón de la deportiva. Después hay que doblar hacia afuera, sin forzar demasiado, la parte trasera del talón.

El siguiente paso es colocar un disco que cubra esa zona doblada y dejarlo sujeto con un par de pinzas. Si se deja así toda la noche, la zona quedará ablandada sin que la zapatilla haya sufrido daños o se haya deformado, según indica la instagrammer.

En los comentarios, son muchos los usuarios que le dan las gracias y le señalan que lo probarán. Alguna persona apunta que no le ha funcionado, mientras alguna otra persona aconseja probar con crema tipo Nivea.