Omar Rueda, autor de 'Los narcisistas que nos rodean': "El narcisista es consciente de lo que hace, pero el problema siempre eres tú"

El narcisismo es un trastorno peligroso que puede destruir la vida de quienes tengan la mala fortuna de encontrarse con una persona narcisista. Es importante reconocer al narcisista y alejarse de él. Así lo manifiesta Omar Rueda, psicólogo especialista en abuso narcisista que ha publicado el libro Los narcisistas que nos rodean, en una entrevista en la que explica por qué el narcisista no cambia, cómo destruye la identidad de sus víctimas y por qué los perfiles más peligrosos no son los que más ruido hacen, sino a los que no ves venir.

¿Narcisista se nace o se hace?

El narcisismo es una manifestación de un trastorno, así que la respuesta sería que se hace. Se hace por un contexto determinado familiar y es una sobreadaptación a un medio muy hostil.

¿Cómo podemos reconocer a un narcisista?

Hay muchos tipos de narcisismo. Hay que diferenciar entre los rasgos narcisistas que todos podemos tener, más o menos marcados, y la propia patología, que es un trastorno egosintónico que realmente es una depredación parasitaria que va absorbiendo la identidad de la persona. Como suele ser bastante sibilino el movimiento de manipulación, suele ser complicado reconocerlo. Estamos acostumbrados a enfocarnos en el narcisismo grandioso, el que quiere llamar la atención. Este es fácil de identificar, les ves venir de lejos.

Pero hay narcisismos más ocultos, como por ejemplo el altruista, el espiritual o el maligno, la parte más maquiavélica, más sádica. Las señales suelen ser confusión mental, sentimiento de pérdida de identidad, de dudar de tus pensamientos, de creer que estás tú loco, de alguna forma.

¿Todos podemos ser un poco narcisistas?

Todos tenemos rasgos narcisistas. De hecho, el ser humano tiene de pequeño fases narcisistas. Cuando tenemos dos, tres o cuatro años pasamos por fases narcisistas donde existe el yo, el egocentrismo, el egoísmo, y la egolatría del niño. Pero cuando vas creciendo, te das cuenta de que hay un mundo exterior, empatizas y te das cuenta de que no eres el único.

Hay gente que tiene marcado ese narcisismo, ese movimiento del egoísmo, pero no llega a la patología. El libro habla de esa psicopatía encubierta, pero cuando hablo de narcisismo me refiero al trastorno de la personalidad narcisista, que es un trastorno muy claro.

Omar Rueda es psicólogo y educador social especialista en conducta narcisista

¿Los niños y adolescentes que acosan a sus compañeros en el colegio tienen comportamientos narcisistas?

El problema es que no se puede diagnosticar ese trastorno hasta que la persona es adulta. Las fases de adolescencia también son muy narcisistas, muy conflictivas y muy egoístas, por lo que hay que esperar a que pase la adolescencia para poder hacer el diagnóstico. Normalmente, los niños que hacen bullying, que acosan, están imitando patrones y conductas de casa. Ya sea porque hay violencia en casa o porque hay violencia hacia ellos o a un hermano.

También hay mucho bullying transferido. Es decir, los propios padres tienen conflictos con algún padre de la escuela y van manipulando al hijo, lo van orientando con el grupo de amigos para que marginen, aíslen y acosen a los hijos de esas personas con quienes tienen problemas. Esto lo he visto mucho. El narcisismo vendría más de la madre o del padre que transfiere esa la manipulación. Sería como una violencia vicaria a través de su propio hijo con el compañero.

¿Cuántos tipos de narcisistas hay y qué características tienen cada uno?

Voy a comentar los más importantes, empezando por el grandioso. El arquetipo sería un político con poder y con este discurso de 'lo sé todo y nunca tengo la culpa'. Es un tipo de narcisista que seguramente te va a venir un ejemplo a la cabeza. Y ese que te viene a la cabeza es el arquetipo de bufón, porque, entre broma y broma opera.

Después tenemos el altruista, que es un tipo más sadista y que es más oculto. El altruista suele ser una persona que se hace pasar por alguien empático, que usa el victimismo para manipular y usa una imagen de perfección, en el aspecto de que se entrega a una labor social, y por ahí va enganchando a sus víctimas.

"El narcisista altruista se suele hacer pasar por alguien empático para enganchar a sus víctimas"

Está también el espiritual, que lo que hace es no atacar directamente él, sino su séquito de seguidores, que son los que ejercen la depredación y suele ser con componentes de sectarismo. Este tipo de perfil también es complicado de ver porque se escuda en un lenguaje espiritual determinado. En cuanto al maligno, ya está más rozando la dimensión de la psicopatía.

¿Al margen del maligno, los peores son los que no ves venir?

Ahí entra el vulnerable, que es otro tipo y suele irse a veces al espiritual, al comunal o al altruista. Pero al narcisista que consigue todo con chantaje emocional no lo ves venir. Todo es muy cubierto, muy por goteo, y normalmente te das cuenta cuando estás metido en toda la manipulación.

Lo que pasa es que el narcisista es consciente de lo que hace, pero no tiene problema con lo que hace, el problema lo tienes tú. El psicópata ya es otro nivel, este ya sería más al maligno, pero el psicópata sí que es consciente y aparte se vanagloria de lo que hace, es decir, que es sádico en su depredación, y ese sí que crea narrativas y una serie de movimientos conscientes e inconscientes donde te meten en una película y tú ni siquiera te das cuenta de que te has metido ahí.

¿Cuál te parece a ti el más peligroso?

El que tiene más capacidad de hacer daño es, desde mi perspectiva, el espiritual, porque suele ser personas que mueven a muchas masas. O el psicópata encubierto que llega a una posición de poder, ya sea en forma de empresa o en política. Fíjate que estamos a manos de psicópatas, personas mayores ya, que pueden apretar un botón y mandar todo al traste, porque en su psicopatía piensan que como ya se van a morir pronto... Entonces ese es el peligro, cuando tienen mucho poder de alcance en su depredación.

"Estamos a manos de psicópatas, personas mayores ya, que pueden apretar un botón y mandar todo al traste"

¿Cómo de peligroso es tener un líder narcisista?

Al final todos estamos pagando los platos rotos de lo que no nos corresponde pagar. Estamos intentando salir adelante y por acciones, decisiones que no tienen nada que ver con nosotros, nos metemos en mucha incertidumbre. Y esto es porque estamos a manos de estos perfiles. Sin generalizar, pero hay bastantes.

¿El narcisismo patológico no tiene cura?

No, de hecho empeora con la terapia y con el tiempo. No tiene cura.

¿Y si no tiene cura qué se puede hacer?

Alejarse, tomar distancia. Si estás en el trabajo con un perfil así, saber cómo y desde qué lugar proceder para ir manejándolo con mano izquierda. Si está en un movimiento muy distorsionado y tú eres el foco de su depredación, a veces no te queda otra que alejarte y cambiar de trabajo.

¿Hay algún tipo de narcisismo en el que puedan entender que lo que están haciendo está mal y que necesitan ayuda?

Para que te hagas una idea, el TLP, que es el Trastorno Límite de Personalidad, es un trastorno endosintónico, es decir, que son conscientes de lo que hacen y les afecta. Y como les afecta lo que hacen y lo que provocan en los demás, sienten culpa, remordimiento y vergüenza. Entonces, ellos sí que pueden trabajarse en terapia. Pero el narcisismo patológico, como no les afecta lo que hacen, no creen que haya un problema y no lo van a trabajar. El problema es el otro, que es muy sensible, que es muy tiquismiquis, que está loco, que se confunde. Como no hay una afectación interna, no hay un motor de querer aprender a cambiar esos patrones.

Otra cosa es que tú misma veas que tienes un comportamiento que pueda ser catalogado como narcisista, pero no patológico. Ves que algo no cuadra y sí puedes recibir ayuda. Aquí ya es diferente.

Así que ante un narcisista patológico, lo mejor es alejarse...

Sí. Lo primero que ha hecho el superviviente de un narcisista es tomar conciencia de dónde estaba, ponerle nombre y alejarse. Y desde una distancia ya han empezado a recuperarse del vínculo traumático en el que estaba metido.

Omar Rueda nos enseña a identificar a los narcisistas en 'Los narcisistas que nos rodean'

¿Qué efectos provoca un narcisista a su víctima?

Manifestaciones como pérdida de identidad, toda la sintomatología de trauma relacional y complejo como flashbacks, pesadillas, el sistema nervioso alterado, una hiperreactividad de lo que es la parte amigdaliana, y una descompensación de regulación del sistema nervioso central. Te puede afectar también al sistema endocrino, al sistema autoinmune, te afecta en el trabajo, en tus relaciones. Hay personas que pierden su trabajo y personas que se quedan sin apoyo porque han ido aislándose en favor de la manipulación del narcisista. Los tentáculos del abuso llegan a todos los ámbitos de la vida de una persona.

¿El criminal sexual Jeffrey Epstein era un narcisista como se ha dicho?

Como nunca lo he observado y no he tenido entrevistas con él para poder diagnosticarlo, pero en base a lo que me llega, a lo que ha hecho y a toda su doble y triple vida, se trataría de un perfil de psicopatía encubierto. La psicopatía encubierta no es como la psicopatía clásica, que son menos inteligente que la media de la población y suelen acabar en prisión. Pero la psicopatía encubierta es muy inteligente, es de alto rendimiento. Y Epstein era un claro perfil de alto rendimiento. Utilizaba su inteligencia para tener a medio mundo a su merced y usaba el chantaje para conseguir lo que quería.

¿Y Donald Trump sería narcisista? ¿De qué tipo?

Yo le llamo el narcisista bufón. Es el que te ríes con él y crees que no va a ser capaz de hacer lo que dice que va a hacer, pero después te vas dando cuenta de que lo va a haciendo por otro lado.

"Trump es narcisista bufón. Te ríes con él y crees que no va a ser capaz de hacer lo que dice que va a hacer, pero lo hace"

¿Hay personas que tengan más posibilidades de ser víctimas de un narcisista que otras?

Sí, hay factores de vulnerabilidad. Normalmente estos perfiles se dirigen a personas muy inteligentes, muy capaces, muy válidas, con mucha energía, mucha vida, con muchas ilusiones, con tendencia a idealizar también la vida o el amor. También que puedan tener tendencia a la amnesia o a normalizar ciertos patrones de abuso.

De todos modos, no quiero que la gente se quede la idea de que la persona atrae esto por alguna cosa suya, sino que al final te eligen a ti por esto. Los narcisistas son parásitos y también eligen a personas que son incapaces de proyectar maldad en el ser humano, por lo que ellos, desde su bondad o ingenuidad, nunca se plantearían que están siendo manipulados por un perfil así.

¿Un narcisista te puede destruir la vida?

Sí. Hay un término que utilizo, que es la muerte invisible. No he tenido casos directos, pero sí que he conocido indirectamente historias donde la persona se ha suicidado en base a ese tipo de abuso. Y todo ha sido testado desde fuera para que la persona decidiera hacerlo de alguna manera. Llegan a este extremo, a inducirte a quitarte la vida. Esto es lo que pasa en las sectas, perfiles que provocan la muerte masiva de sus adeptos con la manipulación. Esto parece muy peliculero, pero en el cotidiano se da más de lo que pensamos.

Nos quedaremos entonces con que la víctima del narcisismo sí puede salir de esta situación...

Sí. Y cada vez hay más información. Cuando empecé hace diez años apenas había, y mucha gente estaba atrapada en algo al que no le podía poner nombre aún. Porque la gente pensaba que el narcisismo era como el Narciso, la persona que se quiere mucho a sí misma. Pero no tiene nada que ver con eso. Ahora que cada vez hay más información, las personas lo identifican antes. Saben que están en algo que no es sano y que la salida es irse.