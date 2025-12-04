Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Once regalos que puedes comprar en Parfois y que te solucionan la Navidad
Navidad
Una mujer con un regalo para Navidad

Once regalos que puedes comprar en Parfois y que te solucionan la Navidad

La marca portuguesa gana cada vez más adeptos por sus diseños y sus precios asequibles. 

Uxía Prieto
  Llavero con charm sorpresaEl detalle perfecto para un amigo invisible divertido. Se puede comprar la caja de esta colección Fur Friends y que la persona que lo abra descubra en el momento que animalito le ha tocado. Puedes comprarlo por 12,99 euros. 
alt="alt="Sombrero pillbox de lana""
  Sombrero pillbox de lanaEste tipo de sombrero es una de las estrellas del invierno y en Parfois han lanzado este modelo, tanto en marrón como azul marino, que está arrasando en tiendas. Puedes comprarlo por 29,99 euros. PARFOIS
alt="alt="Aros de acero bicolor""
  Aros de acero bicolorLas joyitas de acero bicolor de la marca han conquistado hasta a la reina Letizia. Estos aros tubulares son perfectos tanto para diario como para ocasiones más especiales. Puedes comprarlos por 12,99 euros. PARFOIS
alt="alt="Bufanda de punto canalé""
  Bufanda de punto canaléA pesar de que algunas personas renieguen, la bufanda es un buen accesorio para regalar, especialmente si es de tacto suave como esta de canalada que está disponible en varios colores. Puedes comprarla por 17,99 euros. PARFOIS
alt="alt="Anillo con esfera""
  Anillo con esferaLa bisutería propia de los años 2000 está de moda y este anillo lo demuestra. Se trata de un modelo de resina semitransparente con esfera en relieve en verde oliva y burdeos. Puedes comprarlo por 7,99 euros. 
PARFOIS
alt="alt="Fragancia Le Vert""
  Fragancia Le VertLas fragancias de Parfois han ido ganando adeptos por su frescura y esta es un ejemplo. Se trata de un aroma cítrico combinada con notas florales de jazmín o rosa que cuenta con un base de sándalo y almizcle blanco. Puedes comprarla por 12,99 euros. 
PARFOIS
alt="alt="Bolso trenzado de piel""
  Bolso trenzado de pielEn Parfois también hay opciones de piel, como este bolso 'shopper' trenzado en color marrón que está disponible en otros colores. Puedes comprarlo por 99,99 euros.PARFOIS
alt="alt="Collar de eslabones con mosquetón""
  Collar de eslabones con mosquetónEste collar dorado es de acero inoxidable y resistente al agua para combinar con cualquier look. Puedes comprarlo por 19,99 euros.PARFOIS
alt="alt="Bailarinas de piel rojas""
  Bailarinas de piel rojasEstas bailarinas planas de piel forman parte de la colección de la influencer Vicky Montanari con la firma y son uno de los complementos más cotizados para esta Navidad. Puedes comprarlo por 55,99 euros. PARFOIS
alt="alt="Llavero con charm de oso""
  Llavero con charm de osoLa marca también ha lanzado una colección de osos a modo de llavero en diferentes tesituras: de camino a la biblioteca, haciendo esquí... Puedes comprarlo por 25,99 euros. PARFOIS
alt="alt="Chaqueta de algodón de cuadros""
  Chaqueta de algodón de cuadrosEsta prenda de algodón también puede ser un gran regalo perfecto para el entretiempo. Puedes comprarla por 79,99 euros. PARFOIS
Uxía Prieto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España, esa sección en la que intentamos contar el lado hedonista de la vida sin dejar de lado otras realidades.

  

Sobre qué temas escribo

Como redactora de LIFE, escribo sobre temas de cultura, moda, belleza o estilo de vida. También he abordado temas de medioambiente, feminismo o sociales, pero donde más cómoda me encuentro es explorando la relación de la moda con otras disciplinas culturales o su impacto social, y sobre todo lo que tenga que ver con el cuidado de la piel.

 

Siempre desde una perspectiva cercana, he tratado cuestiones como la estrategia del Museo del Prado para triunfar a través de sus redes sociales, explicado cómo Melania Trump utilizó su armario como arma política o desmentido bulos relacionados con la protección solar. Es probable que el 80% de los temas que he publicado se hayan escrito mientras sonaban Beyoncé, Oasis y Arctic Monkeys. Además, también me encargo de preparar el boletín de LIFE que enviamos cada sábado intentando resumir la actualidad de la semana.

 

Mi trayectoria

Nací en Vigo en 1992 y desde que tengo uso de razón siempre quise ser periodista. La única excepción fue la época en la que tuve fantasías con ser pintora, pero descarté rápido la idea cuando mis padres me anotaron a clases y me di cuenta de que no era lo mío. Estudié Periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela (USC), donde me gradué en 2014 después de pasar un año en Roma que me hizo apreciar todavía más la cultura italiana. Dejé Galicia para mudarme a Madrid en 2015 y cursar el Máster de Periodismo Cultural en la Universidad San Pablo Ceu. Aprendí en Radio Galega y en Pentación Espectáculos, donde descubrí lo que hay detrás de producciones de teatro y de grandes eventos como el Festival de Mérida. Colaboré puntualmente con Guía Repsol o la revista L'Officiel y llegué a El HuffPost en 2016, donde empecé compaginando mi trabajo como redactora de Branded Content con temas para la sección de tendencias, que terminó convirtiéndose en LIFE, donde actualmente soy una de las redactoras. Fui finalista en los Premios Ecovidrio de 2017.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 