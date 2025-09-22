Un chef francés, ganador del World Paella Day celebrado en Valencia

Una de las paellas que doce chefs internacionales maestros del arroz han cocinado en el World Paella Day (Día Mundial de la Paella) este sábado en Valencia.

El plato bautizado como 'arroz seco de alcachofa de Jerusalén', del cocinero francés Fréderic Gallego, le ha valido el título de ganador del World Paella Day 2025, un certamen celebrado este fin de semana en La Marina de Valencia y en el que competían 12 chefs internacionales para hacerse con el reconocimiento a la mejor paella internacional.

De hecho, el lema de esta edición era 'El mundo habla paella', para reforzar la idea de que este plato tan propio de nuestra gastronomía "es un idioma universal capaz de conectar culturas y personas"-

El jurado quedó conquistado por "su sabor y equilibrio entre creatividad y respeto a la esencia del plato" de Fréderic Gallego, según ha informado la organización en un comunicado.

En segunda posición quedó el cocinero Ian Escobar, de Uruguay, y en tercer lugar, Kenta Seki de Japón.

Estas son todas las versiones de paellas que presentaron los concursantes, algunas de lo más originales, que pueden dar ideas para innovar en casa:

Łukasz Kaniecki, por Polonia:

Semifinal: Paella de cordero y setas.

Final: Paella de gambones argentinos.

Fréderic Gallego, por Francia:

Semifinal: Arroz de corazón de pato, molleja y magret.

Final: Seco de alcachofa de Jerusalén, junto con un arroz de mariscos con gambas y sepia.

Eva Gallart López, por Dinamarca:

Semifinal: Arroz de sepia y cigala..

Final: Arroz del Iaio con carnes variadas.

Ramona Trujillo Núñez, por Rumanía:

Semifinal: Paella de esturión.

Final: Paella a banda “a otro estilo”, que resalta la mezcla marinera de pulpo, calamar y langostinos.

Kaloyan Kolev, por Bulgaria:

Semifinal: Arroz de pescado con pasta de lutenitsa, con un producto típico búlgaro, la pasta de pimientos lutenitsa.

Final: Paella de carne con trufa negra.

Andrés Felipe Otálvaro, por Colombia:

Semifinal: Paella Tesoros del Amazonas, con ingredientes exóticos de la selva colombiana.

Final: Paella de pescados del Pacífico.

William Tellez, por México:

Semifinal: Paella Maguey y Milpa.

Final: Paella sabor a la mexicana, destacando el chile y especias autóctonas.

Ian Escobar, por Uruguay:

Semifinal: Paella de bife ancho madurado, hongos colmenilla e higos en textura.

Final: Paella de carpaccio de gamba roja, all i oli de ajo negro, ceniza de salicornia y costilla de rodaballo salvaje.

Roger Sandoval Borges, de Puerto Rico:

Semifinal: Paella de carnes variadas.

Final: Paella de marisco, con productos del mar caribeño.

Luis Fernando da Rocha Coutinho, por Brasil:

Semifinal: Paella Brasilidades con especias, resaltando los condimentos tropicales.

Final: Paella con berros y rabada, en la que el berro fresco y la cola de res (rabada) son protagonistas.

Cheng Xiao Jie, por China:

Semifinal: Paella estilo valenciano con pollo y cerdo, donde destacan las carnes tradicionales.

Final: Arroz marinero, con pescado y mariscos frescos.

Kenta Seki, por Japón: