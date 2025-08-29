Va al buffet libre del hotel y se encuentra una paella que haría llorar a muchos valencianos

Es cierto que la denominación de "paella" es un tema sensible en el territorio español, ya que este plato que es sin lugar a dudas uno de los buques insignia de nuestra gastronomía a veces pone muy nerviosos a los ciudadanos del levante mediterráneo.

"Eso no es una paella, es arroz con cosas", es simplemente una frase que cualquier español ha escuchado alguna vez, y puede que a veces los creadores de esta maravilla gastronómica sean un poco 'tiquismiquis', pero también es cierto que a veces hay creaciones que son toda una aberración.

Este es el caso que se ha encontrado el tuitero Manuel Solsona (@solsonaje), quien encima es valenciano, al irse de vacaciones a un hotel en la playa de alicante y encontrarse con esta paellera en el buffet del hotel.

"Hotel de playa. Iba a poner algo de la mini disco…. Pero es que para cenar nos han puesto un arroz…. ¡¡¡CON ACEITUNAS!!!", ha comentado el usuario mostrando su total indignación, justo antes de adjuntar la imagen que es la prueba del delito.

En concreto, en la fotografía se puede ver una gran paellera con arroz y completamente repleta de aceitunas, un ingrediente que no aparece ni de cerca en la receta tradicional valenciana de la paella.

"Dime que no pone 'paella', dime que no pone 'paella'", ha rogado una usuaria al ver la imagen, la cual ha recopilado cientos de críticas en la sección de comentarios. "No he podido ni mirarlo", ha contestado el tuitero, tirando de un gracioso dramatismo.

"No tenían guisantes"; "Y la verdura tiene pinta de ser la menestra del supermercado de confianza, las aceitunas son el toque de distinción. ¿Hay muchos guiris?", han comentado otros usuarios, completamente incrédulos.

"Esas son las que han sobrado de los aperitivos piscineros... que hay que aprovechar recursos"; "¡¡Ahorrando tiempo!! ¡Las tapitas y la comida juntas! Estarás contento, ¿no?", han bromeado otros internautas.

Y encima parece que esta elaboración no se lleva la palma: "En Londres hace ya unos años vi una 'paella' que llevaba albóndigas con tomate. Quise arrojar mis ojos al Támesis, pero serían lo más limpio de ese río de haberlo hecho", ha comentado una tuitera.

Sin embargo, también hay algunos -pocos- usuarios de la red social, que no se han escandalizado: "En Logroño te la puedes encontrar además de con aceitunas, con huevo duro y chorizo"; "Mi abuela los domingos hacía o cocido o arroz, el arroz lo hacía con conejo, verdura, huevo y aceitunas. Si cierro los ojos puedo saborear las aceitunas".