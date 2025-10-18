Un experto pone el foco en el error común al cocinar la carne en casa y en barbacoas: arruina el sabor y muchos lo cometen

Cocinar carne puede parecer algo sencillo y, de hecho, en la mente de muchos, no es más que ponerla vuelta y vuelta, pero si se quiere un resultado que merezca la pena, hay que prestar atención a detalles como los cortes, tiempos y temperaturas.

También al sazonado y, de hecho, ahí está un error muy común de muchísimas personas en el que se ha fijado el experto en barbacoas Jorge da Silva, quien está detrás de la cuenta @sabordelacarne, desde la que da trucos y consejos sobre este alimento.

"¿Sabías que añadir pimienta negra recién molida antes de cocinar la carne puede arruinar tu experiencia?", pregunta retóricamente a sus seguidores.

Como aconseja, "la pimienta negra debe ir después de la cocción, nunca antes". ¿Por qué es esto? Porque si está espolvoreada sobre la carne antes de que pase por el fuego, "el calor la quema y genera un sabor amargo".

"En cambio, si la agregas al final, eleva el sabor y convierte tu plato en una auténtica experiencia gourmet", agrega el creador de contenido.

Así que, siguiendo su recomendación, merece la pena sazonar el filete, entrecot o la pieza que sea tras haber sido cocinada, por mucho que en numerosos vídeos de recetas se vea cómo se sazona con esta especia la carne cruda.

Un usuario le ha preguntado acerca de si la sal sí se puede poner antes de la cocción o si es mejor igual añadirla después del cocinado, junto con la pimienta en el caso de que se utilice.

"La sal tú puedes poner unos 10 minutos antes, durante o después junto con la pimienta", ha respondido el experto.

Y, como señala otra persona en los comentarios, si no se pone pimienta, tampoco pasa nada, es una opción que va con el gusto y preferencia de cada persona.