Esto es lo que los psicólogos piensan de las personas que llenan sus armarios "por si acaso" y luego nunca tiran nada

Hay tantas personalidades como número de personas. Ahora bien, hay una serie de patrones que se repiten entre la gente. En este sentido, el portal web griego Enikos ha hablado acerca de aquellos que tienden a acumular ropa en sus casas que resultan inútiles.

El sitio habla de que, en un primer momento, esas prendas que compran y tienen almacenadas están ahí porque pretenden darle uso en algún momento, pero no siempre sucede. Al parecer, tal y como apuntan en el portal, cumplen con una serie de rasgos de la personalidad.

En teoría, serían personas preparadas y autónomas. Esto se debe a que tratan de estar listas para posibles eventos futuros, sin saber cuándo llegarán, además de tratar de hacerlo sin depender de nadie y buscando confiar en su criterio.

Otro de los rasgos que apuntan desde Enikos es que se trata de gente que respeta el medio ambiente. El motivo detrás de esta idea es que contribuyen a un mundo más sostenible, dado que sus artículos no terminan en vertederos, dado que no se apresuran por comprar ropa nueva, dado que no tiran la que tienen.

También indican desde el portal web que se suele tratar de personas con ingenio. Al parecer, según Enikos, son personas que suelen tener en mente una herramienta para poder hacer frente a cualquier situación.

