Capacidad nuclear "casi" destrozada, el ataque "más duro" de Irán y el crudo en bajada: así llega la guerra a su día 12

Una mujer llora durante los funerales por varias víctimas del conflicto entre Irán, Israel y EEUU, en el cementerio Behesht Zahra, al sur de Teherán, el 9 de marzo de 2026.

La guerra en Irán llega a su día número 12. Son los que duró la andanada de Estados Unidos e Israel del pasado verano. La de ahora, a las puertas de la primavera, no tiene visos de acabar tan pronto.

En esta jornada, EEUU afirma haber destruido "casi toda" la capacidad nuclear de Irán, mientras que la República Islámica dijo haber lanzado durante la madrugada del miércoles su oleada de ataques "más dura y devastadora" desde el inicio del conflicto. El precio del petróleo continúa bajando, pese a la incógnita alrededor de la duración de la guerra y el estratégico estrecho de Ormuz, y se ha conocido que dos proyectiles han causado daños en sendos buques que pasaban por la zona.

Tampoco se despejan aún las dudas sobre qué ocurrirá con la veintena de futbolistas y miembros de la selección iraní que se encuentran en Malasia tras dejar Australia, país que les ofreció asilo por las preocupaciones surgidas tras las críticas por no cantar el himno nacional en un partido de la Copa de Asia.

Este es el resumen de las últimas horas del conflicto:

Destrozada "casi toda" la capacidad nuclear de Irán

El enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, ha asegurado este martes que el país norteamericano ha destruido "casi toda" la capacidad de enriquecimiento y conversión nuclear de Irán, al tiempo que ha alegado que el país centroasiático disponía aún de material suficiente para once bombas antes del inicio de una ofensiva conjunta con Israel que ya ha entrado en su duodécimo día. "Hemos destruido casi toda su capacidad de enriquecimiento y de conversión", ha afirmado en una entrevista concedida a la cadena de televisión CNBC en la que ha combinado esta premisa, aplicada también a la ofensiva de junio de 2025, con advertencias sobre el programa nuclear iraní, sobre el que ha alegado que disponía de "460 kilogramos de material enriquecido al 60%" antes del inicio de los ataques el 28 de febrero.

En este sentido, ha mantenido que "no hay razón para estar al 60%, ninguna, ninguna razón, a menos que se busque un arma (nuclear)" y ha defendido la decisión de la Casa Blanca de volver a atacar al país centroasiático apenas 24 horas después de mantener una ronda de negociaciones con sus autoridades. "Empezar la conversación con la premisa de que tienen derecho a enriquecer, sumada a la de que tienen material de enriquecimiento equivalente a once bombas a una semana o una semana y media de alcanzar la capacidad para armas, y que no iban a darnos diplomáticamente lo que, según ellos, no podríamos conseguir desde el punto de vista militar, fue razón suficiente para que decidiéramos que no estaban allí para negociar deliberadamente una solución diplomática a este conflicto", ha espetado.

Ya el pasado junio, en la Guerra de los 12 Días, EEUU dijo que había dejado moribundas las investigaciones de Irán para lograr armas nucleares, pero la realidad ha demostrado que el golpe no no fue tan mayúsculo, como relata en este análisis nuestro compañero Antón Parada.

Oleada de ataques al Golfo

El ministerio de Defensa de Catar informó este miércoles de que ha interceptado un número indeterminado de misiles, tras los ataques aéreos lanzados previamente por Irán contra Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.

El Ministerio saudí de Defensa informó de una oleada con misiles y drones contra instalaciones de petroleo, una base militar y otras localizaciones del país. Emiratos Árabes Unidos dijo que sus sistemas de defensa "están respondiendo a una amenaza de misiles". Y el Ejército de Kuwait reveló que sus sistemas de defensa detectaron "cinco drones hostiles que penetraron el espacio aéreo del país".

"La ola más devastadora" de Irán

La Guardia Revolucionaria de Irán aseguró haber lanzado la ola "más devastadora y más dura" desde el inicio de la guerra. El cuerpo de élite aseguró que sus misiles golpearon un centro de comunicaciones israelí en el sur de Tel Aviv, además de centros militares en Jerusalén y Haifa.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) notificaron haber identificado misiles lanzados desde Irán, aunque no concretaron los objetivos concretos atacados, y el servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA) aseguró que no hubo víctimas.

Irán también aseguró haber atacado "bases enemigas americanas-sionistas en Erbil", la principal ciudad del Kurdistán iraquí.

Un dron impactó una instalación diplomática de Estados Unidos en Bagdad, Irak, un gran complejo logístico utilizado por personal diplomático estadounidense, en un ataque atribuido preliminarmente a milicias proiraníes.

Ataques en Ormuz

Las autoridades marítimas de Reino Unido han alertado este miércoles de que dos proyectiles han causado daños en sendos buques en de Ormuz, uno de los cuales ha forzado el inicio del proceso de evacuación de la tripulación, sin atribuir el ataque a ningún país.

El primer ataque ha ocurrido a unas 25 millas náuticas (46,3 kilómetros) al noroeste de la ciudad de Ras al Jaima, en Emiratos Árabes Unidos (EAU), después de que "el capitán de un portacontenedores haya informado que el buque ha sufrido daños por un supuesto proyectil, de origen desconocido", según ha informado el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés).

Por ahora, "se desconoce la magnitud de los daños, pero la tripulación los está investigando", si bien "el capitán también informa que todos los tripulantes se encuentran a salvo", ha indicado el organismo, que ha recomendado "a los buques que naveguen con precaución y que informen de cualquier actividad sospechosa a la UKMTO mientras las autoridades continúan investigando el incidente".

Mientras, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) aseguró haber destruido "múltiples buques de guerra iraníes" cerca del estrecho de Ormuz, entre ellos 16 barcos minadores, en el marco de los ataques contra el país persa, al que acusan de haber amenazado "la libertad de navegación" por la estratégica vía.

Enfrentamientos en el sur de Líbano

El grupo chií libanés Hezbolá y las tropas de Israel mantuvieron este miércoles enfrentamientos en el sur del Líbano, que fue blanco de nuevo de fuertes bombardeos israelíes que causaron al menos nueve muertos y 13 heridos.

Estos choques coincidieron con el anuncio de las Fuerzas de Defensa de Israel de que iba a bombardear "infraestructura" de Hizbulá en los suburbios del sur de Beirut feudo del grupo chií.

Secuelas de los ataques de las Fuerzas Armadas de Israel, el 7 de marzo de 2026, en Nabi Chit (Líbano). Adri Salido / Getty Images

Petróleo a la baja, bolsas al alza

Pese a la situación y las insinuaciones de EE. UU. e Israel de que el final podría estar cerca, el petróleo brent se desplomó un 11,28 %, hasta situarse en 87,80 dólares el barril. El petróleo intermedio de Texas (WTI) se desplomó un 11,94 % al cierre y se colocó en 83,45 dólares el barril.

Las bolsas asiáticas respondieron a la caída del petróleo con aperturas al alza, como el Nikkei, que subía casi un 2 % en la apertura de este miércoles.

Los miembros del G7 están a favor de que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) adopte "medidas proactivas" para afrontar la situación del mercado de la energía, donde se han disparado los precios del petróleo y del gas, "incluido el uso de recurso de las reservas estratégicas". En un comunicado publicado por la presidencia francesa del G7 este miércoles, un día después de que sus ministros de Energía mantuvieran una reunión híbrida (presencial y por videoconferencia), los siete países más ricos del mundo señalan que están "dispuestos a adoptar todas las medidas necesarias en coordinación con los miembros de la AIE".

La selección iraní se divide: llegada a Malasia, asilo en Australia

La selección femenina iraní se encuentra en Malasia, indicó este miércoles a EFE un portavoz de la Confederación Asiática de Fútbol, después de que algunas integrantes optaran por quedarse en Australia a raíz de la polémica surgida al no cantar el himno nacional antes de un partido de la Copa de Asia, gesto por el que fueron tildadas de "traidoras".

Su llegada a Malasia, un país de mayoría musulmana, se produce mientras una de las siete integrantes de la selección femenina iraní que había aceptado protección humanitaria en Australia decidiera finalmente regresar a su país. Se desconoce aún si el resto viajará desde Malasia a Irán.

Sin ataques en Teherán