Eurovisión 2025: estos son los 26 países que estarán en la final del próximo sábado

Basilea (Suiza) ya está lista para acoger este sábado 17 de mayo la gran final de Eurovisión 2025. Serán 26 países los que compitan por el codiciado micrófono de cristal tras completarse este jueves el cuadro de finalistas con la celebración de la segunda semifinal, una gala marcada por la diversidad escénica, las sorpresas y la expectación en torno a la participación de Israel en pleno conflicto armado en Gaza.

La votación de la audiencia europea ha determinado que los últimos diez países en sumarse a la final sean Israel, Austria, Finlandia, Lituania, Malta, Grecia, Armenia, Dinamarca, Luxemburgo y Letonia. En total, 16 naciones competían por hacerse con una de esas codiciadas plazas en la gala que se celebrará en la St. Jakobshalle, el mismo recinto donde comenzó la historia del festival hace 69 años.

A estos países se suman los diez que lograron el pase en la primera semifinal del martes: Suecia, Países Bajos, Ucrania, Albania, Estonia, Portugal, San Marino, Islandia, Polonia y Noruega. Además, están clasificados de forma directa los miembros del llamado Big Five (España, Italia, Alemania, Francia y Reino Unido) y Suiza, como país anfitrión y ganador de la pasada edición.

Una segunda semifinal que despeja el camino a Suecia



La representante de Dinamarca, Sissal, durante su actuación de la segunda semifinal de Eurovisión. EFE

La segunda semifinal no ha dejado grandes revelaciones en cuanto a favoritos, lo que podría beneficiar a Suecia, que sigue encabezando las apuestas gracias a la humorística y coreografiada ‘Bara Bada Bastu’ del trío KAJ. La actuación de este jueves ha estado dominada por propuestas excéntricas, provocadoras o profundamente conceptuales, pero ninguna ha terminado de amenazar el liderazgo sueco.

Uno de los momentos más comentados ha sido el pase de Israel, representado por Yuval Raphael con el tema ‘New Day Will Rise’. Lo ha hecho en un clima tenso por la ofensiva militar en Gaza. Aunque su actuación apenas fue recibida con abucheos audibles, durante el ensayo abierto al público sí se oyeron pitidos y se expulsó a seis personas por portar una bandera propalestina y silbatos. RTVE, en su emisión, recordó que la UER ha aceptado abrir un debate sobre la participación futura de Israel en el certamen, ante el aumento de las críticas y las protestas. La guerra en Gaza se ha cobrado ya más de 50.000 vidas palestinas, 15.000 de ellas niños, según datos oficiales.

Musicalmente, destacaron también los austríacos JJ con su lamento marino ‘Wasted Love’, las etéreas Tautumeitas por Letonia, o la danesa Sissal con su potente ‘Hallucination’. Entre lo anecdótico, la polémica por la censurada ‘Kant’ de Malta o el homenaje luxemburgués al clásico ‘Poupée de cire, poupée de son’.

Melody, la diva que une a España



España estará representada por Melody, que logró clasificarse directamente como parte del Big Five y que sorprendió en la primera semifinal con una actuación fuera de concurso que confirmó su evolución artística y escénica. Con ‘Esa diva’, la artista andaluza ha demostrado potencia vocal, seguridad y una propuesta visual renovada respecto a lo presentado en el Benidorm Fest. Según datos oficiales, su semifinal fue la más vista en la historia de Eurovisión en España, con más de 1,5 millones de espectadores.

En declaraciones previas a la final, Melody ha reivindicado su compromiso con la libertad y la diversidad. A preguntas de la prensa, ha asegurado que sí mostraría la bandera LGTBIQ+ si se la lanzaran desde el público, a pesar de la prohibición expresa de la UER. “Siempre he dado la cara por el débil. No me gusta que hagan sentir mal a la gente”, ha declarado a EFE, elogiando también el cariño recibido en Suiza: “Siento totalmente el apoyo de España”.

La expectación por su actuación se vive con intensidad en su tierra natal. Más de 5.000 personas se reunirán en el auditorio Los del Río de Dos Hermanas (Sevilla) para seguir en directo la final, en un evento gratuito que contará con actuaciones de artistas como Angy Fernández, María Villalón y familiares de la propia Melody. En paralelo, fans españoles cruzarán la frontera con Portugal en dos embarcaciones fletadas desde Ayamonte (Huelva) por Telepizza para poder votar por España desde el extranjero, en una acción bautizada como el Telebote.

La cita con la gran final será este sábado 17 de mayo a las 21:00 horas. España parte con opciones y una candidatura que ha sabido reinventarse. Melody, fiel a su esencia, promete no dejar indiferente a nadie. Pase lo que pase, ya ha dejado claro que ha venido a “callar bocas” y a hacer historia.