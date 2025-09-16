Eurovisión y 'eurodebate': lo que decía el CIS tras lo ocurrido con RTVE, Israel y Melody

RTVE soltaba la noticia este lunes y horas después se hacía oficial. El Consejo del ente público ha aprobado la decisión de retirarse del Festival de Eurovisión 2026 si la organización no aparta a Israel.

Aunque otros países ya han avanzado medidas similares, el anuncio de RTVE toma especial relevancia por ser España uno de los miembros del llamado Big Five. Este es el grupo formado por los cinco países que más aportan económicamente a la Unión Europea de Radiodifusión (UER), la encargada de organizar y celebrar Eurovisión cada año.

A nadie escapa que la de 2025 fue una edición polémica, especialmente tras los mensajes emitidos por RTVE durante las semifinales y en la previa de la gran final, lo ocurrido con el televoto —que disparó a Israel hasta rozar la victoria— y lo que sucedió con Melody. Sus intervenciones posteriores, con enfrentamiento público y nada disimulado con RTVE llenaron medios, tertulias y aún colea.

Después de todo el revuelo generado, el CIS no perdió oportunidad de cuestionar a la sociedad por el tema estrella de entonces, que no era otro que Eurovisión. En el primer barómetro tras el festival, el publicado en junio, surgieron algunas preguntas sobre la actitud de RTVE durante el festival y, especialmente, sobre qué hacer con Israel, siempre con el constante espejo de lo decidido con Rusia.

CIS Junio 2025

El barómetro realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas preguntaba a las claras si "Tal como están las cosas en Palestina en estos momentos, ¿cree Ud. que habría que expulsar a Israel de Eurovisión, tal como se hizo anteriormente con Rusia después de su invasión a Ucrania?".

A la pregunta respondieron 4.013 personas, de las que la inmensa mayoría optó por 'Cree que debería ser expulsada', que obtuvo un 58'3%. Por contra, una cuarta parte se mostró en contra, llegando los 'noes' hasta el 24'5%. Entre el 'no sabe' y el 'no contesta' se movía, allá por junio, un considerable espectro social, con un 12'3% y un 4'9%, respectivamente.

La de Israel era la pregunta dirigida a todos los encuestados, fuese 'eurofans' o no'. Pero también había espacio para los más seguidores del festival, especialmente para los que siguieron la edición de 2025. A ellos, el CIS de junio dirigía una batería de preguntas de las que, tres meses después y en pleno debate sobre RTVE, Israel y Eurovisión, conviene recuperar varias.

De los más de 4.000 participantes, un total de 1.499 se reconocieron pegados al televisor aquella noche, alrededor de un 37%. Y ellos fueron los encargados de responder a las cuestiones puramente 'televisivas'.

"Como sabrá, TVE incluyó al principio de la transmisión un mensaje que decía 'Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y justicia para Palestina'. ¿Cree Ud. que hizo bien TVE incluyendo tal mensaje de solidaridad?", lanzaba el CIS.

De nuevo, una clara mayoría se fue al sí, con un 58%, aunque en este caso el 'no' alcanzó una cota más alta, hasta el 34'4%. Sólo el 5'8% se movió en la duda del 'No sabe' y un 1'9% prefirió no mojarse.