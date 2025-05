Melody: "Por encima de todo está la salud mental y ha habido algún programa de televisión que se ha reído de mí"

Más de una semana después de la final de Eurovisión, Melody ha roto su silencio este lunes para compartir con la prensa y los espectadores sus impresiones tras lograr el antepenúltimo puesto con Esa diva. "Llegó el gran día, esperado", ha bromeado la cantante al comenzar la rueda de prensa consciente de la expectación.

Decenas de periodistas han recibido a la diva de Dos Hermanas (Sevilla) en un plató de RTVE Prado del Rey teñido de rojo para ocasión y con diferentes carteles con la frase 'gracias, Melody'.

"Tenía muchas ganas de que llegase este momento. Me sorprende muchísimo la que se ha liado y la expectación tan grande por mi llegada a España. Me siento tranquila y con muchas ganas de hablar con vosotros", ha respondido la artista sobre cómo está tras su paso por Basilea.

Después de volver a ver su actuación en la gran final, Melody ha asegurado que fue un momento "emocionante" y que "sobran las palabras", recordando la "dificultad grande" de la puesta en escena de Esa diva. "Me siento muy orgullosa del trabajo que he hecho y cómo se ha llevado a cabo. Eurovisión no solo es un día, son muchas horas de trabajo. Veo la actuación y lo único que me sale en la cara es una tremenda sonrisa", ha insistido.

Melody, este lunes en rueda de prensa en la sede de RTVE. GTRES

"He tenido el apoyo de los artistas españoles. La actuación ha sido una revolución total, artistas internacionales han publicado esta actuación y están ahí al pie del cañón. Me siento muy orgullosa de ser española y que los artistas de aquí hablen con ese amor hacia mí me enorgullece muchísimo", ha agradecido Melody tras el apoyo de varios compañeras de profesión.

La representante española ha preparado un texto para la ocasión y ha comenzado agradeciendo a todos los españoles el apoyo que han dado a su canción. "Esa diva ha conseguido que España se una y todos vayamos a una a través de la música", ha declarado, asegurando que los vídeos de decenas de personas cantando le han dado fuerza. "No hay galardón más grande para un artista que tener el público de su lado y yo gracias a dios lo tengo", ha insistido.

"Esa diva ha conseguido que España se una y todos vayamos a una a través de la música"

"Yo no soy una artista polémica, me gusta hablar con mi arte. Antes de terminar Eurovisión había comentado que necesitaba unos días de descanso y necesitaba ver a mi hijo y estar con mi familia, porque Eurovisión no solo es un día, son muchos meses de dedicación. Yo había dado mi palabra a España de que iba a darlo todo y no he podido estar en casa todo lo que quería", ha explicado sobre la artista sobre su decisión de volver a Sevilla tras el festival.

"Me ha sorprendido que se ha creado un revuelo total y muchas especulaciones. Se habla mucho de la conciliación y me sorprende que no se entendiese que necesitaba tener unos días tranquilos en casa. Estar con mi bebé, llenarme de energía y volver. Se han dicho muchas cosas como que yo había echado a la gente del camerino, no es así. Yo como persona no me permito tratar a mis compañeros como no permito que me traten a mí", ha proseguido Melody.

La cantante ha lamentado que se haya especulado incluso con problemas familiares para "generar contenido". "No todo vale por el dinero y por la audiencia", ha recriminado Melody, recordando que no ha faltado a ninguna entrevista.

"Me ha dolido que algunos compañeros han hecho comentarios despectivos hacia mi persona y mi actuación. Creo que por encima de todo está la salud mental y ha habido algún programa de televisión que se ha reído de mí por quererme ir a mi casa con mi hijo. No me gusta esa doble moral, que yo pida un descanso y se me vaya al cuello. Que se haga risa o burla de mí de que a lo mejor estaré en mi casa bajando las persianas y equilibrándome mentalmente", ha denunciado Melody aludiendo a los comentarios de David Broncano y La revuelta. "No hay que burlarse del puesto y del número porque yo no me meto con las audiencias de cada uno. Me parece de muy mal sabor de boca que se rían de propio canal y del artista que ha hecho que España se una. Se tenía que decir y se dijo", ha insistido la cantante.

"No hay que burlarse del puesto y del número porque yo no me meto con las audiencias de cada uno"

Al ser preguntada sobre si plantea ir a La revuelta en un futuro, Melody ha confirmado que actualmente no y que irá a los programas en los que se la respeta y que está abierta a unas disculpas por parte del programa, que insinuó que la cantante había cancelado a última hora y los había dejado plantados.

La artista tampoco se ha cortado al dejar caer que no estaba del todo satisfecha con los cambios que se habían hecho en la puesta en escena de Esa diva y lamenta que se hubieran criticado algunos detalles de la candidatura original. "Yo personalmente hubiese podido hacer una puesta en escena mucho más potente", ha asegurado.

En relación a la participación de Israel, Melody no se ha pronunciado directamente pero sí ha quiero desear que se recuperen los valores del festival: "Para mí es importante respetar el espíritu de paz con el que nació Eurovisión. Yo voy a hablar de arte pero por encima de todo lo que más deseo es que haya amor y paz y que ojalá esos conflictos que hay en todo el mundo terminasen. Los derechos de las personas están por encima de todo".

"Para mí es importante respetar el espíritu de paz con el que nació Eurovisión"

Durante la rueda de prensa también estaba presente Ana María Bordas, jefa de la delegación española en Eurovisión, que ha querido reconocer el "trabajo extraordinario" de Melody y destacar que "no se le puede poner un pero". Además, María Eizaguirre, directora de comunicación de RTVE, ha querido desmentir que hubiera problemas y "gritos" en el camerino tras la actuación de la artista en la gran final.