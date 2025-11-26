Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Gemma Nierga protagonista absoluta del inicio de los Ondas con su discurso: "Que los premiados se llamen Usman, Salma, Mohamed..."
La periodista ha arremetido sin filtros contra las políticas racistas y antiinmigración.

Gemma Nierga ha sido la primera premiada en romper el hielo durante la ceremonia de entrega de los Ondas 2025. La icónica periodista ha recogido su caballo alado por su programa Café de ideas, de Radio 4, que ha sido reconocido como Mejor programa de radio de proximidad.

Nierga ha iniciado su discurso entre bromas, jugando con el vocabulario de sus hijos adolescentes. “Mama, bro, el ondas tiene mucha aura. Mama, tío, estás en tu prime”, ha contado que dijeron cuando se enteraron.

También ha querido tener unas palabras de aliento para los profesionales de los medios de comunicación que "ven que hay un ambiente raro por si se quedan sin trabajo" porque "este Ondas es la prueba de que se puede volver a empezar”.

Pero ha sido la parte final la que ha sido aplaudida con ganas en el auditorio por su mensaje reivindicativo y de lucha social. "Acabo con un deseo. Hoy los que recogemos los premios nos llamamos Toñi, Mónica, Isaías, Alejandra... Yo tengo un sueño: que en los ondas de dentro de un tiempo los premiados se llamen Usman, Salma, Mohamed... Porque eso querrá decir que los que hoy quieren expulsarlos no han ganado y que en este país hemos sabido darles la oportunidad que merece”.

