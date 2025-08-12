Guía para disfrutar de las perseidas 2025, un año en el que será más difícil de lo habitual

Estos días el cielo se tiñe de estrellas en una de las citas más mágicas del año y de las favoritas para los aficionados a la astronomía: las perseidas. Conocidas también como Lágrimas de San Lorenzo, esta lluvia de meteoros, formados por fragmentos del cometa 109P/Swift-Tuttle, es una de las más populares debido también a que tiene lugar en temporada estival y con condiciones atmosféricas, normalmente favorables.

Tal y como señalan en el Instituto Geográfico Nacional, "las velocidades de estos meteoros pueden superar los 50 kilómetros por segundo y su tasa de actividad puede llegar a los 200 meteoros por hora".

A pesar de que entre los 10 y 13 de agosto es cuando suelen ser más visibles, las perseidas comienzan y pueden empezar a verse en torno al 17 de julio y se pueden prolongar hasta el 24 de agosto.

Según indican en el IGN, parte de su popularidad en España se debe también a la facilidad para verlas. "Para observadores a nuestras latitudes, 40º norte, el radiante de las perseidas se sitúa por encima del horizonte durante toda la noche", señalan.

Cuál es el mejor momento para ver las perseidas en 2025

Este año, tal y como informan los expertos, el máximo número de meteoros se podrá ver la madrugada del 12 al 13 de agosto, especialmente a las 22 horas del 12 de agosto. No obstante, las condiciones de este año no las hacen las más favorables, debido a la alta luminosidad de la Luna.

"La Luna acabará de pasar su fase llena, por lo que estará muy iluminada. Los mejores momentos para observar la lluvia en esos días serán justo después del ocaso, antes de que salga nuestro satélite o mientras se encuentre muy bajo en el cielo", recomiendan en el IGN.

Además, recuerdan que lo característico de esta lluvia de estrellas es que suelen encontrarse picos fuera del máximo, especialmente antes de que la Luna comience a ser visible, algo que varía, al igual que la salida del Sol, entre los distintos puntos del país y se conoce como orto lunar.

Para observarlas correctamente, se recomienda ir a un lugar oscuro y no afectado por la contaminación lumínica ni por elementos que puedan limitar la vista como edificios o árboles.

Desde el IGN recuerdan que "aunque las perseidas parecen venir de la constelación de Perseo (de ahí su nombre), se pueden ver en cualquier parte del cielo". Además, recomiendan "dirigir la mirada hacia las zonas más oscuras, en la dirección opuesta a la posición de la Luna si la observación se realiza cuando esta esté presente" y no llevar ningún aparato de observación o telescopios, ya que limitan el ángulo de visión.

Los expertos recuerdan que "el número de meteoros observables por hora es muy variable". "En un sitio bien oscuro y con el radiante alto sobre el horizonte puede superar el centenar. Sin embargo, el número de meteoros observados por hora puede variar muy rápidamente según varía la densidad de fragmentos en la estela del cometa, por ello las predicciones concretas sobre número específico de meteoros dependiendo del día y la hora son difíciles de realizar y suelen estar afectadas de una incertidumbre alta", explican.

La gran bola de fuego que recorrió el cielo en Murcia, ¿era una perseida?

Este año, a pesar de la alta luminosidad de la Luna, se han podido ver dos grandes destellos en el cielo el pasado fin de semana cuyas imágenes han corrido como la pólvora en redes sociales.

Uno de ellos se trata de un destello que se pudo observar la madrugada de este lunes en el sudeste peninsular, especialmente en zonas de Murcia, Alicante y Almería y cuyo origen se ha hablado que podrían ser los restos de un cohete chino lanzado hace dos días.

El otro bólido fue observado el viernes 8 de agosto, sobre las 21:55 horas, que se pudo ver en el centro y el este de la península, según informó la Fundación Astrohita, que opera en el Complejo Astronómico de La Hita (Toledo).

En este caso, fue captado por los detectores que la Red de Bólidos y Meteoros del Suroeste de Europa (Red SWEMN) tiene en este observatorio, en el marco del Proyecto SMART del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). En este caso, sí se trataba de un fragmento de las perseidas.

Según informó el responsable del proyecto, José María Madiedo, la roca procedía del cometa 109P/Swift-Tuttle, entró en la atmósfera a unos 217.000 km/h y se volvió incandescente por el rozamiento, generando una gran bola de fuego.