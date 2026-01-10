Hasta en Reino Unido están hablando de lo que está pasando con la princesa Leonor en España

El prestigioso medio británico The Guardian, fundado en Manchester en 1821 por John Edward Taylor bajo el nombre de The Manchester Guardian, con más de un millón de suscriptores digitales, ha publicado un artículo sobre lo que está pasando con la princesa Leonor en España.

En la noticia, escrita por el periodista Stephen Burgen, se han hecho eco de la denuncia que la Fundación Princesa de Asturias ha hecho sobre el intento de estafas haciéndose pasar de la hija de Felipe VI gracias a la inteligencia artificial.

En un comunicado, la organización ha lanzado una advertencia sobre estos vídeos con IA que circulan a través de las redes sociales, haciéndose pasar por la princesa Leonor para obtener rédito económico.

"La Fundación Princesa de Asturias ADVIERTE de que no dispone de programas de ayuda económica, subvención de proyectos, sorteos u otros mecanismos de naturaleza monetaria, destinados a ciudadanos particulares", señaló en el comunicado la Fundación Princesa de Asturias.

Comunicaciones "fraudulentas"

Pero no fue lo único que avisó en el escrito, lanzó una serie de recomendaciones para poder frenar estos intentos de estafa con la imagen de la princesa Leonor:

"Su Alteza Real la Princesa de Asturias no solicita, ofrece o gestiona aportaciones económicas bajo circunstancia alguna a través de esta Fundación".

"Cualquier mensaje o perfil que afirme lo contrario carece de legitimidad".

"Se han detectado PERFILES FALSOS y COMUNICACIONES FRAUDULENTAS en redes sociales, que usurpan la identidad de la Fundación Princesa de Asturias".

"Se recomienda a los ciudadanos que puedan verse afectados, que pongan estos hechos en conocimiento de las AUTORIDADES COMPETENTES".

La Fundación Princesa de Asturias se ha obligado a publicar este comunicado tras la proliferación de algunos vídeos que utilizan imágenes reales de Leonor para, a través de la IA, crear vídeos que usurpan su identidad y tratan de engañar a los usuarios en redes sociales. Por ello, ha lamentado "las posibles molestias y daños generados en su nombre a través de estas prácticas delictivas"

Desde The Guardian se han hecho eco del comunicado y han asegurado que las reglas de TikTok establecen que la plataforma "no permite cuentas que hagan trampa o intenten manipular nuestra plataforma".

Tras contar lo que ha sucedido y la denuncia de la Fundación Princesa de Asturias, el medio británico ha destacado que la princesa Leonor es la heredera al trono. "Si se convierte en reina, Leonor será la primera mujer gobernante de España desde Isabel II, que gobernó desde 1833 hasta que fue depuesta en 1868 y es la única reina que ha gobernado una España unificada por derecho propio en lugar de a través del matrimonio", ha detallado.

De igual manera, ha hablado de los estudios de la hija de Felipe VI, que "estudió bachillerato internacional en Glamorgan (Gales)" y que finalizará este año "su entrenamiento militar de tres años en preparación para su papel de comandante en jefe".