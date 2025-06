Dos expertos hablan sin filtros de los padres a los que no les caen bien sus hijos: "La culpa es de las dos partes"

"No me escandaliza que los padres me digan que sus hijos no les caen bien", ha asegurado la psicóloga Sara Tarrés en unas declaraciones que ha recogido en su web RAC1. Ella ha hablado de las expectativas y la realidad acerca de ser padres o madres. Y unos de los aspectos de los que ha hablado tiene que ver con el vínculo que se forja entre hijos y padres.

"No siempre nos enamoramos de los hijos a primera vista", ha apuntado Tarrés. En este sentido, se ha remontado al embarazo. En esta etapa, "no estamos tan felices como deberíamos estar" en algunas ocasiones, en opinión de la psicóloga, siguiendo con la idea de que, en un primer momento, pueden aparecer algunas emociones contradictorias.

Por su parte, el también psicólogo Xavier Guix ha hablado de no querer "modelar" a los más pequeños de la casa. Es por eso que él se decanta por "empezar a ver qué es lo que quiere tu hijo , qué le gusta, hacia dónde tira". "No le hagas tú su camino", ha apostillado.

Asimismo, ha insistido en que el hecho de que una relación no termine de funcionar implica a las dos partes de la misma: "Uno hace de espejo del otro".

Continuando en esta línea, el psicólogo ha distinguido entre la identidad y el comportamiento de las personas. "Que haya aspectos de un hijo que me cuesten no quiere decir que todo lo que haga no me guste", ha dicho. "No es lo mismo decirle a un hijo que lo que está haciendo es una burrada, que decirle que es un burro", ha ejemplificado.

El propio Guix ha apuntado que los progenitores tienden a repetir lo que ya han vivido, "porque no tienen otro modelo", ha considerado. Y es precisamente, concluye RAC1, lo que puede condicionar la manera en la que se comportan con sus hijos.

