Eugenio Baraldi, profesor: "Los padres creen que su hijo es más inteligente si es bueno con el móvil; es un falso mito"
Pueden presentar problemas de lenguaje y en el sueño. 

Carlos Ramos
Un pequeño usando un móvil.
Un pequeño usando un móvil.

En los viajes en tren, en autobús o, en general, en multitud de escenarios en que los padres necesitan que sus hijos se queden quietos y callados, se puede llegar a ver a un niño de muy temprana edad utilizando un teléfono móvil con total autonomía. De acuerdo a Educo en su informe Niños de la llave 3: la vida empantallada, más de 375.000 niños españoles de entre seis y 13 años pasan "horas del día solos" frente a los smartphones; una situación que se agrava en los periodos vacacionales. 

Una revisión de Public Health in Practice de acuerdo a las recomendaciones de agencias de Naciones Unidos en relación al uso de los teléfonos inteligentes por los pequeños pone de manifiesto que "coinciden ampliamente en cuanto al tiempo máximo frente a la pantalla". 

En este sentido, Eugenio Baraldi, director del Departamento de Salud de la Mujer y el Niño del Hospital Universitario de Padua, en declaraciones al medio italiano Corriere della Serra enfatiza en que "con frecuencia los padres están convencidos de que si un hijo es bueno usando el móvil, es más inteligente, pero este es un falso mito que debe ser desmentido", sostiene. 

Estudios científicos lo avalan

Para llegar a estas afirmaciones, se ponen de relieve diversos estudios en los que subrayan que los niños de menos de 2 años que usan dispositivos electrónicos presentan problemas tanto en el lenguaje como en el sueño, lo cual puede desembocar no solo en insomnio sino también en un desarrollo menor de áreas blancas del cerebro. 

Asimismo, dichos estudios ponen también el foco en la salud mental de niños y adolescentes con respecto al mayor o menor uso de las pantallas. Y es que los pequeños de 12 años que ya disponen de un teléfono móvil, subrayan, presentan mayor riesgo de depresión, obesidad y falta de sueño. 

