Casi todos los aviones de combate europeos tienen software estadounidense: los militares advierten de que la "soberanía tecnológica" de la UE es un espejismo peligroso

Europa afronta una nueva preocupación tecnológica y estratégica. Los altos mandos militares han advertido que la supuesta "soberanía tecnológica" del Viejo Continente puede no ser tal e incluso puede implicar problemas de seguridad.

Para la inteligencia y el mando militar europeo, la clave se sitúa en que los ejércitos comunitarios presentan una dependencia real del software estadounidense para gestionar y ejecutar sistemas críticos. Esto afecta a los satélites, a los sistemas de control, también a las comunicaciones y el almacenamiento de información y datos sensibles. Y por supuesto a piezas tan imprescindibles como los aviones de última generación con los que cuentan los principales ejércitos en Europa.

El primer peligro que admiten off the record es que las grandes tecnológicas estadounidenses 'corten el grifo', en forma de restricciones de acceso del mercado europeo, algo que comprometería enormemente la seguridad en toda la zona.

Para un oficial europeo, la supuesta 'soberanía' regional a nivel tecnológico "no es realista ni útil". "La mayoría de nuestras plataformas europeas dependen del backend estadounidense... así que es muy difícil prever que algo suceda a corto plazo. Simplemente no es posible", aclara al Financial Times.

Las grandes capitales parecen haberse puesto a la tarea, a toda prisa, de tratar de desvincularse de la total dependencia tecnológica del 'aliado atlántico'. Así, Francia está impulsando el desarrollo de capacidades de defensa soberana más rápidas y eficientes.

No es casual que Emmanuel Macron tomara la palabra en la Conferencia de Seguridad de Múnich hace escasas fechas para advertir de lo mismo. "Tenemos que acelerar y entregar claramente todos los componentes de una potencia geopolítica, en defensa, en tecnología y en la reducción de riesgos frente a todas las grandes potencias para ser mucho más independientes", apuntó el presidente francés ante los ojos del mundo.

La UE se pone las pilas (o eso promete)

Bruselas tomó nota hace tiempo y promete presentar en primavera lo que llama un "paquete de soberanía tecnológica" cuyas bases aún son desconocidas. Sí se sabe una intención fundamental, 'escapar' de la temida dependencia de los proveedores de la 'nube' de EEUU en favor de un sector propio.

La presidenta de la Comisión Europea citó en el mismo foro de Múnich sus tres prioridades en la materia. Para Ursula von der Leyen, la UE y Europa en su conjunto debe "proteger nuestros intereses de seguridad" en las áreas clave de "los datos, las plataformas tecnológicas y la información".

Optimista, Von der Leyen se felicitó por saber que "contamos con líderes europeos en tecnología de defensa que inspiran; solo necesitamos incentivarlos", antes de alertar que su entrada al mercado "debe ser rápida" para ser verdaderamente efectiva.