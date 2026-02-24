Jeffrey Sachs, consejero de la ONU y economista, sobre Ucrania: "La paz está en manos de Macron, Meloni y Merz, deben contar a los europeos la verdad"

Tras cumplirse cuatro años de guerra en Ucrania, la pregunta que la mayoría de personas se hacen es clara: ¿cuándo se alcanzará al fin un acuerdo de paz que acabe con el conflicto armado?

En ese sentido, el consejero de la ONU, economista y profesor de la Universidad de Columbia (EEUU), Jeffrey Sachs, ha identificado a una serie de líderes europeos como indispensables para que la paz llegue a Ucrania.

En una entrevista en el medio de comunicación italiano Il Fatto Quotidiano, Sachs ha afirmado que "Meloni, Merz y Macron deberían decirle la verdad al pueblo europeo: Rusia no invadirá Europa. La paz con Rusia a través de la diplomacia es posible".

Al respecto, el consejero de la ONU ha añadido que "la responsabilidad de Alemania es la mayor. Alemania prometió a Gorbachov y Yeltsin (en febrero de 1990) que la OTAN no se desplazaría hacia el este. Luego, Alemania y EEUU traicionaron esa promesa".

En cuanto a los puntos más importantes para lograr la paz en la guerra de Ucrania, Jeffrey Sachs ha señalado que "las decisiones clave son aclarar la neutralidad de Ucrania, resolver las cuestiones territoriales y aceptar que las tropas británicas, francesas, alemanas o de otros países no deben ni estarán estacionadas en Ucrania después de la guerra".

"Rusia ganará la guerra"

Dejando a un lado los esfuerzos diplomáticos por detener la guerra y refiriéndose a lo que está ocurriendo en el campo de batalla, Sachs ha expresado que "la situación es tal que, en mi opinión, Rusia ganará la guerra, en el sentido de que alcanzará sus tres objetivos: el control del territorio, el compromiso de Ucrania con la neutralidad permanente y la no adhesión a la OTAN, y la ausencia de tropas de la OTAN estacionadas en Ucrania tras el cese de los combates".

"Rusia controla aproximadamente el 78% de Donetsk, el 100% de Lugansk, el 73% de Jersón y el 76% de Zaporiyia. Probablemente conquistará el resto de estas provincias. Y si no se llega a un acuerdo de paz, es probable que continúe conquistando también Odesa y quizás otras partes de Ucrania", ha pronosticado el consejero de la ONU.