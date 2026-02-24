Un partido de extrema derecha polaco se llamaba 'Una Nueva Esperanza': lo expulsaron y crearon otro llamado 'El Imperio Contraataca' para esquivar la sentencia

Hecha la ley, hecha la trampa. En Polonia, el partido de extrema derecha llamado 'Una Nueva Esperanza' (Nowa Nadzieja, en polaco) en honor a la primera película de la saga Star Wars, fue excluido el pasado mes de noviembre del registro de partidos políticos por no haber presentado su informe financiero del año anterior.

Esa decisión ponía en riesgo la participación de la formación política en las elecciones parlamentarias que se celebrarán en Polonia el próximo año. En consecuencia, el partido ha optado por realizar un movimiento cuanto menos polémico para esquivar la sentencia: crear un nuevo partido político y fusionarse con el sancionado.

Lo curioso de la historia es que, tal y como recoge el medio de comunicación italiano Il Post, el nombre escogido para esa segunda formación 'El Imperio Contraataca' (Imperium Kontratakuje, en polaco), es decir, el título de la segunda película de Star Wars.

El partido de extrema derecha 'Una Nueva Esperanza' ya había anunciado la presentación de un recurso ante su expulsión del registro de partidos políticos de Polonia. Sin embargo, los dirigentes de la formación han decidido crear el partido 'El Imperio Contraataca' para tratar de asegurar su presencia en las próximas elecciones parlamentarias.

Transferencia de todos los activos de 'Una Nueva Esperanza' a 'El Imperio Contraataca'

Este mismo fin de semana, la dirección de 'Una Nueva Esperanza' ha decidido votar a favor de fusionarse con 'El Imperio Contraataca'. En consecuencia, todos los activos del primer partido político han sido transferidos a la nueva formación.

En ese sentido, el presidente de 'Una Nueva Esperanza' y ahora líder de 'El Imperio Contraataca', Wojciech Machulski, ha definido la fusión como "una solución bastante original. Podemos decir que hemos burlado el sistema".

Por su parte, Bartłomiej Pejo, que era el vicepresidente de 'Una Nueva Esperanza' y ha pasado a asumir el mismo cargo en 'El Imperio Contraataca', ha destacado que el nuevo partido político adoptará, antes de las elecciones parlamentarias, un nombre que recuerde al de 'Una Nueva Esperanza'.