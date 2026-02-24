La respuesta del presidente de RTVE a las amenazas de Vox con echarle "a patadas": para levantarse y aplaudir

El presidente del Consejo de Administración de la Corporación RTVE, José Pablo López,en su comparecencia en el Senado.

Vox continúa con sus críticas a Radio Televisión Española. En una nueva Comisión de Control para la corporación pública, el portavoz de la formación de ultraderecha, Manuel Mariscal, ha vuelto a cargar contra la gestión de su presidente, José Pablo López.

En esta ocasión, el de Vox ha traspasado todos los límites amenazando directamente al presidente de RTVE, asegurando que le van a echar "a patadas". De esta forma, el partido de Abascal deja a un lado el "lanzallamas" y la "motosierra", apostando ahora por la agresión física.

"Los españoles van a estar deseando que entremos con motosierras y con lanzallamas, cuando Vox llegue a RTVE. Y eso es lo que haremos: les echaremos, si hace falta, a patadas. Porque eso es lo que quieren los españoles cuando leen noticias como esta, y cuando ven las manipulaciones que ustedes hacen en RTVE", ha dicho Manuel Mariscal.

José Pablo López no ha dudado en darle una réplica para contradecir los argumentos de Vox. "Además de faltarnos al respeto, ha venido a difundir mentiras. El problema es que usted viene sin datos y como ya trae la intervención preparada le da igual lo que le vaya a decir", le contradecía el presidente de la Corporación.

"Es fascinante observar la coherencia de Vox"

Pero el presidente de RTVE no se ha contentado con esto, y ha ido más allá, asegurando que es "fascinante observar la coherencia de Vox". Asimismo, ha afirmado, empleando un tono sarcástico, que valora "muy positivamente e esa capacidad de sacrificio"

En esta línea, ha dicho que tiene que ser "durísimo dedicar tantas horas a seguir una televisión que según ellos no ve nadie, solo para poder luego amenazarnos". Y para rematar, ha sentenciado al portavoz de Vox reprochándole varias cuestiones.

"Por cierto, no siempre hace falta entrar con bombas atómicas. Estamos acostumbrados a esta virulencia verbal que tenemos por aquí de vez en cuando. También se puede hacer con desinformación, se puede hacer con bulos como los que ha utilizado esta mañana aquí el señor Mariscal, de esto sabe mucho su grupo parlamentario que los utiliza de forma sistemática para bombardear RTVE", ha zanjado José Pablo López.