Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
María Sánchez, experta en tecnología: "Si tienes un hijo o hija menor haz esto ya en el teléfono"
Hij@s
Hij@s

María Sánchez, experta en tecnología: "Si tienes un hijo o hija menor haz esto ya en el teléfono"

Detalla el proceso paso a paso.

Helena Zarco García
Helena Zarco García
Un niño y una niña con un móvil cada uno mientras están en el parque.
Un niño y una niña con un móvil cada uno mientras están en el parque.Getty Images

Los padres tienen opiniones muy distintas sobre el uso de la tecnología por parte de sus hijos. Mientras algunos consideran que no hay problema en que los niños naveguen libremente desde edades muy tempranas, otros optan por prohibir por completo el acceso a móviles, redes sociales o plataformas de vídeo. 

Entre ambos extremos, la realidad es que, según algunos expertos, internet puede ser tan beneficioso como peligroso, ya que el acceso a contenido violento, inapropiado o engañoso está a solo un clic.

El entorno digital forma parte de la vida cotidiana de muchos niños, pero surge una pregunta inevitable: ¿de verdad está seguro? Los menores son especialmente vulnerables en la red y pueden convertirse en víctimas de riesgos digitales sin siquiera darse cuenta.

El ciberacoso, el grooming, el phishing, la suplantación de identidad y la exposición a contenido inadecuado son solo algunos de los peligros que pueden afectar a su bienestar emocional, comprometer su privacidad e incluso ponerlos en situaciones mucho más graves. Ante este panorama, muchos padres se hacen la misma pregunta: ¿qué puedo hacer para proteger a mi hijo cuando usa internet?

Las palabras de una experta

La experta en tecnología María Sánchez ha lanzado una advertencia clara a todos los padres: “Si tienes un hijo o hija menor, activa ya el Modo Restringido en su móvil”.

Aunque YouTube ofrece varias herramientas pensadas para proteger a los más pequeños, la realidad es que muchos adultos desconocen su existencia o no saben dónde encontrarlas. El Modo Restringido, una de las funciones más sencillas y efectivas, está disponible en todos los dispositivos, pero debe activarse manualmente.

“Solo lleva un minuto”, asegura María Sánchez, quien recuerda que esta herramienta cobra especial importancia en cuanto los niños comienzan a usar el teléfono sin supervisión constante.

Cómo activar el Modo Restringido

La experta detalla el proceso paso a paso para que cualquier padre pueda activarlo sin complicaciones:

  1. Abrir la app de YouTube en el teléfono del menor.
  2. Pulsar en la foto de perfil.
  3. Tocar el icono de la rueda dentada para entrar en Configuración.
  4. Acceder al apartado General.
  5. Activar el selector Modo Restringido.

¿Qué hace exactamente?

Con esa simple configuración, YouTube comienza a filtrar automáticamente vídeos que puedan resultar dañinos. Según explica Sánchez en un vídeo publicado en sus redes @achoesgratiss, el sistema analiza títulos, descripciones, metadatos y lenguaje de los vídeos para detectar contenido inapropiado. “La plataforma utiliza filtros automáticos para ocultar lo que no debería ver un menor”, señala. 

EL HUFFPOST PARA PEOPLE'S DAILY ONLINE

Aun así, avisa de que no es una protección infalible ya que algunos vídeos pueden escapar al filtro y, en ocasiones, otros completamente seguros pueden quedar bloqueados por error. Por ello, recomienda usarlo como complemento y no como única medida.

Helena Zarco García
Helena Zarco García
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, donde te cuento las historias más curiosas y te intento ayudar a encontrar esos detalles que marcan la diferencia en la vida cotidiana.

 

Sobre qué temas escribo

Tengo el privilegio de escribir sobre una amplia variedad de temas, con un enfoque que abarca tanto actualidad como estilo de vida. Escribo con la intención de contarte historias que te interesen y ofrecerte información que hagan tu vida un poco más fácil.


Te ayudo a no caer en estafas, te doy consejos de salud y cuidado personal, además de recomendaciones de destinos para tu próximo viaje.


Mis artículos son un surtido de historias curiosas, viajes, cultura, estilo de vida, naturaleza, ¡y mucho más! Mi objetivo es despertar tu curiosidad y acompañarte con lecturas útiles y entretenidas.

  

Mi trayectoria

Soy madrileña, pero con raíces en Castilla-La Mancha. Estudié Periodismo en la Universidad Ceu San Pablo, aunque siempre digo que mi verdadera escuela ha sido El HuffPost, el lugar donde escribí mis primeras líneas como periodista. Empecé como becaria y ahora colaboro en este medio que me ha visto crecer.


Mi pasión por el periodismo nació en la infancia, cuando dibujaba las portadas de los medios deportivos y soñaba con convertirme en una de aquellas reporteras que veía en la televisión.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 