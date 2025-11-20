María Sánchez, experta en tecnología: "Si tienes un hijo o hija menor haz esto ya en el teléfono"

Un niño y una niña con un móvil cada uno mientras están en el parque.

Los padres tienen opiniones muy distintas sobre el uso de la tecnología por parte de sus hijos. Mientras algunos consideran que no hay problema en que los niños naveguen libremente desde edades muy tempranas, otros optan por prohibir por completo el acceso a móviles, redes sociales o plataformas de vídeo.

Entre ambos extremos, la realidad es que, según algunos expertos, internet puede ser tan beneficioso como peligroso, ya que el acceso a contenido violento, inapropiado o engañoso está a solo un clic.

El entorno digital forma parte de la vida cotidiana de muchos niños, pero surge una pregunta inevitable: ¿de verdad está seguro? Los menores son especialmente vulnerables en la red y pueden convertirse en víctimas de riesgos digitales sin siquiera darse cuenta.

El ciberacoso, el grooming, el phishing, la suplantación de identidad y la exposición a contenido inadecuado son solo algunos de los peligros que pueden afectar a su bienestar emocional, comprometer su privacidad e incluso ponerlos en situaciones mucho más graves. Ante este panorama, muchos padres se hacen la misma pregunta: ¿qué puedo hacer para proteger a mi hijo cuando usa internet?

Las palabras de una experta

La experta en tecnología María Sánchez ha lanzado una advertencia clara a todos los padres: “Si tienes un hijo o hija menor, activa ya el Modo Restringido en su móvil”.

Aunque YouTube ofrece varias herramientas pensadas para proteger a los más pequeños, la realidad es que muchos adultos desconocen su existencia o no saben dónde encontrarlas. El Modo Restringido, una de las funciones más sencillas y efectivas, está disponible en todos los dispositivos, pero debe activarse manualmente.

“Solo lleva un minuto”, asegura María Sánchez, quien recuerda que esta herramienta cobra especial importancia en cuanto los niños comienzan a usar el teléfono sin supervisión constante.

Cómo activar el Modo Restringido

La experta detalla el proceso paso a paso para que cualquier padre pueda activarlo sin complicaciones:

Abrir la app de YouTube en el teléfono del menor. Pulsar en la foto de perfil. Tocar el icono de la rueda dentada para entrar en Configuración. Acceder al apartado General. Activar el selector Modo Restringido.

¿Qué hace exactamente?

Con esa simple configuración, YouTube comienza a filtrar automáticamente vídeos que puedan resultar dañinos. Según explica Sánchez en un vídeo publicado en sus redes @achoesgratiss, el sistema analiza títulos, descripciones, metadatos y lenguaje de los vídeos para detectar contenido inapropiado. “La plataforma utiliza filtros automáticos para ocultar lo que no debería ver un menor”, señala.

Aun así, avisa de que no es una protección infalible ya que algunos vídeos pueden escapar al filtro y, en ocasiones, otros completamente seguros pueden quedar bloqueados por error. Por ello, recomienda usarlo como complemento y no como única medida.