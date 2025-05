Un filósofo es foco de críticas al destapar la edad a la que aconseja a una madre que le compre un móvil a su hijo

Hoy en día, uno de los mayores dilemas a los que se enfrentan los padres es a qué edad darle su primer teléfono móvil a sus hijos o bajo qué condiciones utilizarlo. De ahí que haya opiniones controvertidas al respecto.

Una de ellas la ha dado el filósofo italiano Umberto Galimberti, invitado del programa La Torre di Babele en el canal italiano La7, donde ofreció una crítica a cómo los smartphones y las redes sociales marcaban la nueva forma de comunicarse.

"Las redes sociales y la información tradicional no nos dan una experiencia directa del mundo, sino solo una representación filtrada del mismo, que a menudo excluye la realidad misma", señaló.

Galimberti además advirtió que más allá de la forma de compartir, el contenido está condicionado por las tecnologías: "Muchos jóvenes hacen cosas sólo para poder grabarlas y compartirlas".

El filósofo además tomó una decisión controvertida y criticada por muchos: "Le aconsejé a una madre que le diera un teléfono a su hijo en cuarto grado [entre 9 y 10 años] porque hoy la socialización se da a través de estos dispositivos". "No tenerlas significa estar excluido de la vida social, no solo renunciar a un medio. La tecnología domina el mundo y ya no podemos permitirnos ignorarla", matizó.

Asimismo, enfatizó en cómo las tecnologías de la comunicación habían modificado la forma de relacionarnos y de informarnos: "Millones de personas están inmersas en un flujo constante de contenidos, donde cada vez es más difícil discernir un atisbo de verdad".

"Las redes sociales no muestran el mundo como es, sino como nos gustaría que fuera , muchas veces de forma emocional e impulsiva", explicó y añadió que el "estar ahí" marca la agenda tanto a nivel informativo como social. "Los medios de comunicación no se limitan a informar sobre los hechos, sino que los hacen relevantes sólo si son transmitidos", añadió.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.