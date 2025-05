Mi hijo me mandó una foto de las vacaciones: olvidó ocultar algo que acabó con nuestra relación

Su hijo le envió una foto de las vacaciones. A primera vista, le pareció una imagen normal, pero, cuando se fijó en el reflejo de sus gafas de su hijo, reconoció el rostro de la mujer que había arruinado su matrimonio. "Me destrozó por completo y cambió mi relación con mi hijo para siempre", ha contado esta mujer, que no revela su nombre, a Medium.

"Mi hijo tiene 30 años, pero todavía lo recuerdo como el niño pequeño que cuidé. Ya casi hace 10 años que no vive con nosotros, pero teníamos una gran relación. Este verano, después de un año difícil para él, se fue de vacaciones a las playa con sus amigos, cosa que me alegró", relata la madre.

Se fueron por 14 días y él la escribía cada dos o tres días. Le enviaba fotos y le contaba todo lo que estaban haciendo, lo que comía o lo que veía, según relata la mujer. "Sin embargo, un día me mandó una foto de él posando en la playa. Alrededor hay tumbonas y sombrillas, un clásico entorno costero. Tenía unas gafas de sol grandes y un sombrero de paja. Pero, cuando me fijé bien en la foto y cuando miré más de cerca sus gafas, noté algo que preferiría no haber visto nunca", recuerda.

Había una mujer en el reflejo de las gafas. Pero no era fácil saber con certeza de quién se trataba a partir de esa fotografía. Parecía Markéta, la ex mejor amiga de esta mujer, por la que le abandonó su marido al enamorarse de ella. "No he sabido nada de ella desde entonces, y afortunadamente tampoco la he vuelto a ver, hasta ese momento", explica la mujer.

Ella tenía la esperanza de que fuese algún tipo de error, que estuviera creyendo lo que no era. Y esperó a que su volviera de vacaciones para preguntarle porque esa ex amiga "destruyó mi vida", afirma la mujer. "Cuando mi hijo regresó de vacaciones, se acercó a mí y me contó todo lo que había vivido. Probablemente notó que algo me pasaba y me lo confesó sin preguntarle. Me dijo: `Lo siento, mamá, Margaret es mi novia ahora´. Casi me desmayo en ese momento. `¿No puedes hablar en serio?", le pregunté. Porque él sabía cuánto dolor me había causado y aún así tuvo el valor de empezar a salir con ella", dice la madre.

Así que, a partir de ese momento, perdió completamente la confianza en él. "Y lo que más me entristeció fue que ni siquiera pudo decírmelo. Si no la hubiera reconocido en esa foto, quién sabe cuánto tiempo lo habría mantenido en secreto", afirma la mujer. Desde entonces apenas se lllaman ni envían mensajes. "Y no es que es que le esté obligando a elegir entre ella y yo, no tengo derecho a hacerlo, pero, definitivamente, no puedo fingir que no pasa nada porque todavía me duele todo mucho", concluye.