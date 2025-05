Un pediatra revela la estrategia para evitar conflictos si el niño no quiere visitar a los abuelos

Con los hijos conviene seguir la estrategia de intentar evitar luchas de poder innecesarias y de fomentar, a la vez, en ellos una sensación de autonomía dentro de los márgenes que los padres establezcan. Por ejemplo, “No podemos hacerles creer que están tomando las decisiones, cuando en realidad las hemos tomado nosotros", en concreto, las realmente importantes, afirma el famoso pediatra Carlos González en su canal de TikTok (@criarconcabeza).

Este experto, que además de pediatra y es un gran divulgador (autor de libros de éxito como Bésame mucho o En defensa de las vacunas) da consejos en su canal de TikTok consejos sobre cómo educar y trata a los hijos desde el respeto y basado en levidencias científicas relacionadas con la educación infantil. Él no defiende Su mensaje no promueve la imposición, sino el equilibrio entre firmeza y empatía.

Y, en concreto, en una de sus publicaciones aborda el problema con el que se encuentran muchos padres cuando los niños no quieren ir a ver a los abuelos. Así, González sugiere que, en lugar de preguntarles si quieren ir o no cuando van a tener que ir sí o sí, conviene plantearlo de otra manera. Por ejjemplo, diciéndoles “Vamos a ir a casa de la abuela. ¿Quieres ir antes de merendar o después?”, propone. “¿Quieres ponerte los pantalones azules o los blancos?”. De esta forma, el niño siente que participa en la decisión, aunque la acción principal —ir a casa de los abuelos— ya está establecida.

Porque, según explica este pediatra, uno de los errores que más comenten los padres es preguntar a los niños si quieren hacer algo en las ocasiones en las que saben que en realidad no hay opción para que responda que "no". Así que, en lugar de decirles: “¿Quién quiere ir a ver a la abuelita?”, arriesgándonos a que digan que no y tener que decirles: "Bueno, pues hay que ir igual”, conviene planteárselo de otra manera. Porque, según este experto, el problema está en que les estamos ofreciendo una alternativa, cuando ya se ha tomado una decisión, y esto lo único que logra es generar en ellos confusión y frustración.

Así que, concluye el pediatra resumiendo su consejo para esas ocasiones: “No ofrezcas alternativa”, recomienda tajante. "Si ya has decidido que vais a visitar a los abuelos, no conviertas esa decisión en una falsa democracia", zanja el pediatra.