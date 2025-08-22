Una escritora decide criar a su hija como antaño: poco móvil, mucho juego al aire libre y encuentros en familia

Una escritora estadounidense ha compartido en la página The Everymom la forma en la que cría a sus hijos, lejos de redes sociales y pantallas, en una rutina inspirada en los hábitos del 2000. "No se trata de fingir vivir en otra época ni de ser diferente al resto", afirma, "sino de hacer que nuestra vida cotidiana se parezca un poco más a 2003 que a 2025".

Otra de las cuestiones a las que hace referencia es al uso del coche, el cual intenta evitar siempre que sea posible, optando por caminar junto a su hija para convertir esos caminos en oportunidades para conversar en familia. Además, según relata la escritora, otro de los trucos de su enseñanza es estar lejos de las pantallas y jugar al aire libre.

"En la década del 200, ver la televisión era un momento especial, no solo un ruido de fondo cotidiano. Intento recrear esa misma anticipación", destaca la mujer, que agrega que intentará alejar el mayor tiempo posible a sus hijos de las redes sociales. "No veo ningún beneficio ahora mismo", defiende la mujer.

Respecto a las tareas, asegura que el mejor momento es, tal y como se hacía antaño, después de ir a clases, justo cuando la concentración aún está alta. Después de ello, los niños ya pueden jugar o hacer otras actividades, como ir de compras o practicar deporte. Finalmente, afirma que otra de las cosas que siempre intenta hacer es reservar un día a la semana para hacer actividades familiares, con el objetivo de establecer un vínculo más fuerte.