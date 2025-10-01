Una psicóloga señala lo que significa que un hijo llame a su madre por su nombre de pila en vez de "mamá"

Aunque no es demasiado habitual, hay hijos que no llaman "mamá" a su madre y se refieren a ella por su nombre de pila. Pese a que es una forma de actuar que puede causar preocupación en los familiares, los expertos aseguran que no suele tratarse de una señal de distanciamiento emocional.

Tal y como recoge el medio de comunicación griego Iefimerida, la psicóloga Conchita Sisí Martín señala que se trata de un comportamiento que normalmente no refleja ningún problema de apego o vínculo emocional del hijo con su madre.

En ese sentido, la especialista explica que "podría deberse a muchas razones cuando un niño empieza a llamar a su madre por su nombre real. Podría ser parte de un proceso natural de exploración de los roles familiares. Descubren que su madre no es solo 'mamá', sino también una persona con su propia identidad más allá de su papel maternal".

Además, también se debe tener en cuenta que los niños de corta edad aprenden en muchas ocasiones por imitación, por lo que si alguna de las personas con las que vive se dirige a la madre por su nombre de pila, el menor también puede comportarse de la misma manera.

Al respecto, la psicóloga detalla que "los niños aprenden también a través de la imitación. Copian lo que oyen en su entorno. Si oyen a otras personas referirse a su madre de esa manera, pueden repetirlo sin que ello implique un cambio en el vínculo emocional".

Igualmente, la experta destaca que, dependiendo de la edad del menor, "el uso del nombre puede reflejar que el niño busca consolidar cierta independencia o distancia simbólica, especialmente en etapas en las que la autonomía comienza a cobrar importancia".

Por lo tanto, Sisí Martín concluye que el hecho de que los hijos no llamen "mamá" a su madre y utilicen su nombre de pila "no significa necesariamente que haya un problema en la relación. En principio, el apego y el cariño siguen existiendo (aunque esto podría investigarse). Simplemente están experimentando con el lenguaje y las 'etiquetas' que se utilizan para referirse a las personas".