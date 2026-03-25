Varapalo para los gigantes tecnológicos: Meta y Youtube, declarados culpables de causar adicción a redes sociales a menores

Un jurado de Los Ángeles declaró este miércoles 25 de marzo culpables a Meta y Youtube de perjudicar la salud mental de menores en una histórica demanda sobre la adicción a las redes sociales.

El juicio comenzó a finales de enero en el Tribunal Superior de Los Ángeles con la demanda de una joven de 20 años que alegó que se volvió adicta a aplicaciones como Instagram y YouTube durante su infancia, lo que afectó negativamente a su vida.

Como señala BBC, el jurado declaró responsables a Meta y Google de haber creado intencionadamente plataformas de redes sociales adictivas para niños que perjudicaron la salud mental de una mujer de 20 años, conocida como Kaley.

Meta, matriz de Facebook, WhatsApp e Instagram, y YouTube fueron calificados como negligentes y causantes de haber creado un diseño para causar adicción en los menores. Por ello, han sido sancionadas con una multa de tres millones de dólares que irán a parar a la denunciante.

Por su parte, los abogados de Meta habían argumentado que el sufrimiento de la demandante no tenía nada que ver con el uso realizado de las plataformas de la compañía. Sin embargo, no les ha servido de nada y han perdido en un juicio que parece marcar un camino. Vienen más denuncias y más juicios.

Adicta a las redes desde los 6 años

Como detalla El País, Kaley entró por primera vez en internet a los seis años para ver vídeos en Youtube. A los nueve ya tenía un iPhone y estaba en Instagram. Al cumplir 10 tenía TikTok y a los 11 utilizaba Snapchat. La entonces menor llegó a estar conectada 16 horas al día, y cuando sus padres le quitaban el teléfono, sufría ataques de pánico.

"No tiene memoria a largo plazo. No sabe vivir sin un teléfono. Es capaz de emprender una batalla solo con que toques su móvil", expresó la madre de Kaley, que sufrió depresión, ansiedad y sufrió acoso escolar. Ahora, con 20 años, ha ganado a dos gigantes.