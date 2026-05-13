Es oficial: Berlín recompensará a los turistas que recojan basura de las calles

Berlín se suma a otras ciudades como Copenhague para premiar a los turistas que limpien y cuiden la ciudad que visitan.

Berlín quiere cambiar la relación entre turismo y sostenibilidad. Y lo hará con una medida tan sencilla como llamativa: premiar a los visitantes que recojan basura, ayuden en proyectos sociales o tengan comportamientos considerados ecológicos durante su estancia en la ciudad.

La capital alemana lanzará este verano el programa BerlinPay, una iniciativa inspirada directamente en el exitoso modelo desarrollado en Copenhague, donde miles de turistas ya reciben recompensas por actuar de manera sostenible.

El objetivo es transformar al visitante en una especie de colaborador activo del mantenimiento urbano y de la sostenibilidad de la ciudad.

Entradas gratis, descuentos y comida a cambio de recoger basura



El nuevo programa permitirá a los turistas conseguir entradas gratuitas o rebajadas para atracciones turísticas, además de vales de comida y otras experiencias en establecimientos asociados.

Según explicó Visit Berlin, las recompensas estarán dirigidas a quienes recojan basura en la ciudad, participen en proyectos sociales, ayuden a embellecer barrios, utilicen medios de transporte sostenibles y participen en actividades ecológicas.

A cambio, los participantes recibirán “pequeños obsequios o experiencias especiales en Berlín”, según publica Independent. La ciudad todavía no ha detallado completamente cómo funcionará el sistema de validación, aunque se espera que la información definitiva se presente oficialmente a mediados de mayo.

Berlín quiere consolidarse como destino sostenible



La iniciativa llega en un momento en que muchas ciudades europeas intentan reducir el impacto negativo del turismo masivo. Berlín fue elegida recientemente como la cuarta ciudad más sostenible del mundo en el Índice Global de Sostenibilidad de Destinos 2025, un ranking internacional que evalúa políticas urbanas, movilidad, medio ambiente y gestión turística.

Con BerlinPay, las autoridades buscan reforzar esa imagen y atraer a un tipo de visitante más vinculado al turismo responsable. Además, Visit Berlin ya está contactando con restaurantes, empresas y atracciones turísticas para ampliar el número de negocios participantes antes del lanzamiento oficial.

El modelo nace en Copenhague

La inspiración directa del proyecto alemán está en Copenhague. En 2024, la oficina turística Wonderful Copenhagen puso en marcha el programa CopenPay para incentivar conductas sostenibles entre los visitantes durante el verano.

La fórmula tuvo un enorme impacto mediático internacional. Los turistas que demostraban acciones respetuosas con el clima —como recoger basura, desplazarse en bicicleta o utilizar transporte público— recibían recompensas como cafés gratis, helados, alquiler de bicicletas, comidas ecológicas, paseos en barco y entradas a actividades culturales. El programa fue tan bien recibido que en 2025 regresó triplicando su tamaño.

90 atracciones ya participan en Copenhague



La edición actual de CopenPay cuenta con unas 90 atracciones y negocios asociados en toda la ciudad danesa. El programa estará activo durante nueve semanas, entre el 17 de junio y el 17 de agosto.

Las autoridades danesas consideran que la iniciativa ayuda a reducir el impacto ambiental del turismo sin recurrir únicamente a restricciones o prohibiciones.

En lugar de castigar ciertos comportamientos, premian directamente las acciones sostenibles. Y esa filosofía es precisamente la que ahora quiere copiar Berlín.

El nuevo modelo turístico en Europa

La iniciativa refleja además un cambio más amplio en muchas ciudades europeas. En los últimos años, el turismo masivo ha generado protestas crecientes en destinos como Baleares, Barcelona y Ámsterdam por problemas relacionados con residuos, presión sobre la vivienda o saturación urbana.

Frente a eso, algunas ciudades empiezan a apostar por modelos que intentan modificar directamente el comportamiento de los turistas.

No solo atraer visitantes, sino también influir en cómo se mueven, consumen y se relacionan con la ciudad. En el caso de Berlín, la idea es convertir pequeños gestos cotidianos —como recoger basura o usar transporte ecológico— en una experiencia turística recompensada.