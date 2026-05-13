Juan Luis Arsuaga, paleontólogo: "La gente piensa que nuestra amenaza es la Inteligencia Artificial, pero los problemas gordos son el tribalismo y la sostenibilidad"

Hablar del ser humano pueden hacerlo muchos. Pero cuando el que habla es Juan Luis Arsuaga conviene pararse y escucharle. El reconocidísimo y ampliamente premiado paleoantropólogo español es uno de los grandes analistas del pasado, presente y también del futuro de la humanidad.

A sus 71 años, acaba de presentar su último libro, La respuesta (Destino), donde pone la lupa sobre los grandes hitos de la evolución humana. Un vistazo al 'ayer' que le permite coger impulso para analizar no solo de dónde venimos, sino a dónde vamos.

Entrevistado por El País, Juan Luis Arsuaga lo tiene claro cuando le preguntan si hemos mejorado como especie... aunque deja claro que hay amplios matices.

"En términos generales, sí", comienza detallando los progresos socioeconómicos, de calidad de vida en el día a día y en derechos a nivel global. Sin embargo, matiza, "si me preguntas por el planeta, entonces te diré que fatal".

"La gente piensa que nuestra amenaza es la Inteligencia Artificial, pero los problemas gordos son el tribalismo y la sostenibilidad", prosigue, dejando claro "que no tendría que ser así".

Con evidente humildad admite poner analizar la situación, pero no poseer la respuesta absoluta a cómo resolver los grandes males de nuestro tiempo, especialmente el consumo desaforado e insostenible de recursos.

A juicio del paleoantropólogo "no tenemos ni idea" de cómo atajar ese problema, "y el que diga que lo sabe, miente como un bellaco". "Quemamos más combustible fósil que nunca, y hemos esquilmado la última frontera, los océanos", prosigue explicando en su entrevista en El País.

Sobre el papel de la IA, Arsuaga es de la opinión de que "la inteligencia artificial es nuestra salvación, no nuestra némesis". "No le atribuyo ninguna capacidad cognitiva o de razonamiento, porque es informática de ceros y unos, pero hace muchas cuentas. Nos permite gestionar mucho mejor todo, incluidos los recursos naturales. Es una bendición", reconoce. Y añade que hoy por hoy "nadie echa de menos los buenos tiempos anteriores a la revolución industrial".

Con todo, Arsuaga es renuente a aceptar la IA como 'humana', algo que no puede entender "porque no tiene sentimientos". "Pero inteligencia siempre ha sido la capacidad de resolver problemas complejos. Cuanto más complejo es el problema, mayor la inteligencia. Así que sí, hay que redefinir la inteligencia, porque según esto un ordenador o una pieza de silicio es más inteligente que nosotros", sentencia.