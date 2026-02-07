Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El puente romano de Córdoba tras la crecida del Guadalquivir, en imágenes
Vista de la crecida en Córdoba del río Guadalquivir,

El puente romano de Córdoba tras la crecida del Guadalquivir, en imágenes

La crecida ha llevado a desalojar en la capital cordobesa a más de mil personas.

Varias personas observan este sábado la crecida del río Guadalquivir
EFE
  Vista aérea del puente romano de Córdoba en pleno temporal
EFE
  Muchos ciudadanos se han acercado a observar de cerca la crecida del río GuadalquivirMuchos ciudadanos se han acercado a observar de cerca la crecida del ríoEFE
  El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno junto al alcalde de Córdoba, José María Bellido durante la visita de este sábado a las zonas afectadas por la crecida del GuadalquivirAmbos han observado la zona desde fuera del puente romano, ya que se encontraba cortado. EFE
  Las autoridades han cortado el acceso al puente debido al temporalLas autoridades han cortado el acceso al puente debido al temporal, por lo que los ciudadanos no pueden cruzarlo. EFE
