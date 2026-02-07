Santiago, colombiano en España: "No puede ser que los más ofendidos con la regularización de extranjeros... Sean los extranjeros con papeles"

Santiago Yepes es un joven colombiano que hace ya algún tiempo aterrizó en España para labrarse una nueva vida y salir adelante. En sus redes sociales, en las que se conoce baje el nombre de usuario @santiagoyepes_, habla sobre cómo es su vida en el país y algunas de las interesantes diferencias culturales respecto a Colombia para que otros compatriotas lo tengan en cuenta a la hora de ir.

A sus oídos, como el de muchos otros, ha llegado la noticia del acuerdo entre Podemos y PSOE sobre la regularización extraordinaria de migrantes. La eurodiputada Irene Montero lo anunció así en un comunicado y generó toda una ola tremenda de reacciones, especialmente de la extrema derecha.

Ahora, Santiago, como colombiano con papeles, ha publicado un vídeo completamente indignado por lo que ha escuchado de algunos compatriotas que también viven en España y ha dejado muy claro lo que opina sobre esta decisión: "Yo no me puedo creer que aquí en España los más ofendidos con la regularización masiva de extranjeros... Sean los mismos extranjeros que ya tenemos papeles".

Sobre los extranjeros que dicen "aquí ya no cabemos"

Para el colombiano, ni siquiera los españoles "están tan ofendidos". Ha contado lo que le dijo un día un compañero: "parce, yo no sé por qué están dando tantos papeles, si es que aquí ya no cabemos".

Santiago, indignado, ha preguntado: "¿Cómo que ya no cabemos?". Y ha defendido: "¿Crees si no apartáramos en el país, donde no cotizáramos, crees que nos estuvieran regularizando la situación? Es un bienestar social que todos tengamos papeles y estemos regularizados".

"Parece que se les olvida cuando hace unos añitos atrás estaban desesperados para que les dieran un permiso de trabajo. En vez de alegrarse por los demás... Todos podemos estar bien, sin hacer las cosas de manera ilegal, trabajando, aportando y cumpliendo nuestras metas", ha concluido.

Claves de la regularización extraordinaria

Es importante entender algunas de las claves de este acuerdo, especialmente a la hora de encontrarse con algunos bulos en redes sociales.