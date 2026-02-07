Yaya Buschcraft (70), la española que construye casas en medio del bosque: "Quiero morirme en una cabaña hecha por mí"

¿Qué es lo primero que haces al despertar? La mayoría de personas seguramente responderán que revisar el teléfono móvil. Vivimos en una sociedad cada vez más hiperconectada; el móvil y las redes sociales se han vuelto prácticamente una extensión de nuestro cuerpo.

Por ello, para muchos, la naturaleza se ha convertido en el escenario perfecto para relajarse, desconectarse del estrés y el agotamiento que la rutina y la dependencia tecnológica llegan a generar en la gente. ¿Pero te has planteado vivir en una cabaña en medio de un bosque?

El caso de Yaya Buschcraft

Una mujer española, conocida en redes sociales como Yaya Bushcraft, decidió adaptar dicho estilo de vida. En una entrevista con el medio digital Monxileros, la mujer habla sobre su forma de vida, el bushcraft.

¿Pero qué es exactamente el bushcraft? El propio Monxileros, previo a la charla con Yaya, define el concepto como un conjunto de "habilidades y conocimientos para sobrevivir en la naturaleza; esto incluye técnicas para construir cabañas, obtener agua, cazar, pescar o incluso fabricar tus propias herramientas".

La mujer confiesa que se introdujo en dicho mundo hace aproximadamente dos años, cuando acudió al meeting camper; se trata de un evento donde asisten apasionados del mundo camper y del overland.

En este sentido, ella sostiene que la pasión es el factor clave para que ella se fuera adaptando a este nuevo estilo de vida, sin importar su edad ni restricciones físicas. A tal punto que ya ha logrado construir cuatro cabañas con sus propias manos.

"Es la pasión la que ha hecho que yo fuera superando de a poco los diferentes retos que me he ido poniendo al construir cabañas, siendo delgadilla, cero conocimientos, pero sí mucha voluntad, mucha locura, mucha pasión". Quiero morirme en una cabaña hecha por mí, agrega.

Yaya manifiesta que la vida se debe vivir a plenitud. "Nunca es tarde, las limitaciones están en la mente; lo que crees, creas. "¿Dónde están los límites? Donde tus creencias pongan esos límites", concluye.