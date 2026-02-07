Muere el conductor de una quitanieves tras salirse de la vía en el Puerto del Pico (Ávila)

Un hombre de unos 40 años ha fallecido este sábado tras sufrir un accidente mientras conducía una máquina quitanieves en la carretera N-502, que permanece cortada al tráfico debido a las condiciones existentes en la vía, a la altura del Puerto del Pico, en el término municipal de Villarejo del Valle (Ávila).

El siniestro se produjo alrededor de las 16:10 horas, cuando el vehículo se salió de la calzada en el punto kilométrico 56 y cayó por una ladera de unos 20 metros. La sala de operaciones del 112 de Castilla y León recibió el aviso y activó un amplio dispositivo de emergencia.

Hasta el lugar se desplazaron el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta, el grupo de rescate autonómico, voluntarios de Protección Civil de Mombeltrán y Cuevas del Valle, la Guardia Civil, los Bomberos de Ávila y los servicios sanitarios de Sacyl, con una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

A su llegada, los equipos de emergencias confirmaron el fallecimiento del conductor. Las condiciones meteorológicas adversas impidieron que el Grupo de Rescate pudiera acceder finalmente a la zona del accidente.

En un comunicado, la Junta de Castilla y León lamentó la muerte del trabajador, ocurrida mientras desempeñaba su labor, y trasladó su reconocimiento a todos los profesionales que participan en los operativos ante el episodio de inclemencias meteorológicas que afecta a la comunidad. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha lamentado el trágico suceso.