Muere el conductor de una quitanieves tras salirse de la vía en el Puerto del Pico (Ávila)

El siniestro se produjo alrededor de las 16:10 horas, cuando el vehículo se salió de la calzada en el punto kilométrico 56 y cayó por una ladera de unos 20 metros. La carretera N-502 permanece cortada al tráfico, debido a las condiciones en la vía.

Una quitanieves, abriendo camino a los cochesEuropa Press News via Getty Images

Un hombre de unos 40 años ha fallecido este sábado tras sufrir un accidente mientras conducía una máquina quitanieves en la carretera N-502, que permanece cortada al tráfico debido a las condiciones existentes en la vía, a la altura del Puerto del Pico, en el término municipal de Villarejo del Valle (Ávila).

El siniestro se produjo alrededor de las 16:10 horas, cuando el vehículo se salió de la calzada en el punto kilométrico 56 y cayó por una ladera de unos 20 metros. La sala de operaciones del 112 de Castilla y León recibió el aviso y activó un amplio dispositivo de emergencia.

Hasta el lugar se desplazaron el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta, el grupo de rescate autonómico, voluntarios de Protección Civil de Mombeltrán y Cuevas del Valle, la Guardia Civil, los Bomberos de Ávila y los servicios sanitarios de Sacyl, con una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

A su llegada, los equipos de emergencias confirmaron el fallecimiento del conductor. Las condiciones meteorológicas adversas impidieron que el Grupo de Rescate pudiera acceder finalmente a la zona del accidente.

En un comunicado, la Junta de Castilla y León lamentó la muerte del trabajador, ocurrida mientras desempeñaba su labor, y trasladó su reconocimiento a todos los profesionales que participan en los operativos ante el episodio de inclemencias meteorológicas que afecta a la comunidad. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha lamentado el trágico suceso.

