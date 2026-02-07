Un joven cuenta su día a día viviendo totalmente solo y explica lo que no es tan bonito de independizarse: "Piénsalo bien antes"    

Los jóvenes representan son una de las franjas poblacionales más precarizadas de nuestro país. Muchos se ven abocados a vivir con sus padres hasta una edad algo avanzada, pues los bajos ingresos y los altos costes de la vivienda les impide independizarse.

No obstante, abandonar "el nido" también puede tener su parte negativa. Así lo cree el influencer Álvaro Patón, @alvaropatoon en TikTok, que alerta de que no todo es de color de rosa cuando te vas de casa de tus padres.

"Te voy a enseñar lo que es vivir solo. Llegas a tu casa y no hay absolutamente nadie", asegura este chico, que incide en que tampoco hay nadie para preguntarte "si has tenido un buen día o un mal día" o "si simplemente estás cansado".

"Llegas, te sientas y no tienes con quien hablar. Incluso, si has tenido algún problema o algo de lo que te hubiera gustado hablar con alguien, no puedes porque estás solo", asegura Álvaro Patón.

Un consejo a tener muy en cuenta

"Preparas y te pones a hacer tu comida, y estás solo lo que queda de día", resume el influencer, que comparte una reflexión con sus seguidores, quienes mayoritariamente son jóvenes como él.

"Antes de vivir solo, pregúntate si de verdad estás dispuesto a tener todo esto y no tener tema de conversación con nadie, que nadie te pregunte y que nadie se interese por ti. Piénsalo", aconseja este joven.

"Yo creo que no todo el mundo está preparado para vivir solo aunque ahora está muy romantizado", señala Álvaro Patón, que no deja pasar la oportunidad para señalar las que, en su opinión, son las grandes desventajas de vivir solo.

Cabe destacar, no obstante, que vivir totalmente solo siendo joven no es lo más común. La mayoría de los jóvenes que se han independizado comparten piso o conviven con sus parejas.

¿A qué edad se independizan los jóvenes en España?

En España, la edad legal para la emancipación es a partir de los 16 años, siempre que el menor tenga el consentimiento de sus padres o tutores y lo formalice ante notario o el Registro Civil.

Sin embargo, la realidad es muy distinta. La edad media real para independizarse es mucho más alta, rondando los 30 años, debido a barreras económicas como el alto coste de la vivienda.