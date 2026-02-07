Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Un joven cuenta su día a día viviendo totalmente solo y explica lo que no es tan bonito de independizarse: "Piénsalo bien antes"
Virales
Virales

Un joven cuenta su día a día viviendo totalmente solo y explica lo que no es tan bonito de independizarse: "Piénsalo bien antes"    

No todo es color de rosa.

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
El influencer Álvaro Patón enumera las desventajas de vivir solo.
El influencer Álvaro Patón enumera las desventajas de vivir solo.

Los jóvenes representan son una de las franjas poblacionales más precarizadas de nuestro país. Muchos se ven abocados a vivir con sus padres hasta una edad algo avanzada, pues los bajos ingresos y los altos costes de la vivienda les impide independizarse.

No obstante, abandonar "el nido" también puede tener su parte negativa. Así lo cree el influencer Álvaro Patón, @alvaropatoon en TikTok, que alerta de que no todo es de color de rosa cuando te vas de casa de tus padres

"Te voy a enseñar lo que es vivir solo. Llegas a tu casa y no hay absolutamente nadie", asegura este chico, que incide en que tampoco hay nadie para preguntarte "si has tenido un buen día o un mal día" o "si simplemente estás cansado".

"Llegas, te sientas y no tienes con quien hablar. Incluso, si has tenido algún problema o algo de lo que te hubiera gustado hablar con alguien, no puedes porque estás solo", asegura Álvaro Patón.

Un consejo a tener muy en cuenta

"Preparas y te pones a hacer tu comida, y estás solo lo que queda de día", resume el influencer, que comparte una reflexión con sus seguidores, quienes mayoritariamente son jóvenes como él.

"Antes de vivir solo, pregúntate si de verdad estás dispuesto a tener todo esto y no tener tema de conversación con nadie, que nadie te pregunte y que nadie se interese por ti. Piénsalo", aconseja este joven.

"Yo creo que no todo el mundo está preparado para vivir solo aunque ahora está muy romantizado", señala Álvaro Patón, que no deja pasar la oportunidad para señalar las que, en su opinión, son las grandes desventajas de vivir solo. 

Cabe destacar, no obstante, que vivir totalmente solo siendo joven no es lo más común. La mayoría de los jóvenes que se han independizado comparten piso o conviven con sus parejas. 

¿A qué edad se independizan los jóvenes en España?

En España, la edad legal para la emancipación es a partir de los 16 años, siempre que el menor tenga el consentimiento de sus padres o tutores y lo formalice ante notario o el Registro Civil. 

Sin embargo, la realidad es muy distinta. La edad media real para independizarse es mucho más alta, rondando los 30 años, debido a barreras económicas como el alto coste de la vivienda.

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de Virales en El HuffPost España, donde escribo todo lo que sea susceptible de interés y genere conversación en la calle.

  

Sobre qué temas escribo

Me interesan la televisión, la radio y el mundo de la cultura, especialmente todo lo relacionado con la literatura y el cine. Escribo sobre todo lo que se mueve en redes, siempre con la oreja puesta en la conversación social.

 

Mi trayectoria

Nací en Alcalá de Henares (Madrid) en 1997. Soy muy curioso y me gusta estar enterado de todo lo que pasa en el mundo, por eso siempre intento estar pegado a la radio. Trabajé en PRNoticias durante seis años cubriendo la actualidad mediática, con especial atención a la televisión y otros medios de comunicación. Soy licenciado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid. Además, mi interés por la geopolítica me llevó a formarme como analista internacional por LISA Institute.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA UBICO

Más de Virales