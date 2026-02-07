Courtney, enfermera, viaja 8.000 kilómetros de Suecia a California para ir a trabajar: "Vale la pena económicamente"

De Suecia a California solo para trabajar. Courtney El Refai es una madre estadounidense que realiza uno de los trayectos más largos para ir al hospital en el que trabaja: viaja cerca de 8.000 kilómetros de ida y vuelta hasta California, donde trabaja como enfermera de cuidados intensivos neonatales (NICU).

"Todos parecen pensar que vivir entre dos países es un sueño, pero déjenme decirles por qué no lo es", explicó la mujer de 32 años en conversación con el diario peruano El Comercio. "Esta vida no es tan glamurosa como parece", asegura.

En redes sociales, Courtney detalla los retos de su inusual estilo de vida. Esto es lo que no le atrae:

Lidiar con un desfase horario de nueve horas.

Sentirse desconectada de sus seres queridos en ambos lugares.

Vivir siempre con la maleta lista y no llegar a sentirse "100% en casa en ninguno de los dos sitios".

Tal como reza la publicación, El Refai forma parte de un creciente grupo de "super-commuters" ("Superviajeros", traducido del inglés). Se trata de personas que viajan largas distancias de forma habitual para trabajar. Un estilo de vida que implica "un gran costo de tiempo, dinero y energía".

Cada vez que vuelve a Estados Unidos, trabaja diez días seguidos en un hospital del área de la bahía de San Francisco, donde alquila un dormitorio a una amiga por 50 dólares la noche (42 euros). Asimismo, pagar impuestos en ambos países "no lo ve como un problema": "Vale la pena económicamente porque el salario en el Área de la Bahía es muy alto y el costo de vida en Suecia es mucho más barato que en California", asegura en las declaraciones recogidas por el medio de comunicación.

"Imaginen tener seis semanas libres después de trabajar diez días seguidos, una y otra vez", plantea Courtney. "Básicamente, siento que soy una madre que se queda en casa… y puedo hacer prácticamente todo lo que quiera. Eso es algo que ningún trabajo de oficina de 9 a 5 me dará jamás".

Un salario de seis cifras

En una información del diario estadounidense New York Post, otros trabajadores como Kyle Rice, desarrollador de software de emergencias médicas, gastan más de 1.500 dólares (1.270 euros) al mes viajando de New Castle (Delaware, EEUU) a Manhattan, a cambio de un salario de seis cifras.