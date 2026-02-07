Varios miles de personas se manifiestan en Barcelona por un servicio de Rodalies digno

Plataformas de usuarios y entidades sociales se manifiestan este sábado por el centro de Barcelona para protestar por el servicio de Rodalies

"Sin trenes no hay futuro". Varios miles de personas se han manifestado esta tarde por el centro de Barcelona en protesta por la degradación del servicio de Rodalies (Cercanías) y para reclamar a Adif, Renfe y a las administraciones públicas que garanticen de una vez un transporte ferroviario digno.

La marcha, convocada por las principales plataformas de usuarios de Rodalies, han partido pasadas las 17.00 horas desde la estación de França de Barcelona y se dirigirá a la céntrica plaza Sant Jaume.

Manifestación esta tarde en Barcelona EFE

Encabeza la manifestación una pancarta con el lema "Sense trens no hi ha futur" ("Sin trenes no hay futuro").

Esta es la segunda manifestación que se celebra este sábado para denunciar el caos del servicio de Rodalies después de la convocada a mediodía por los principales partidos y entidades independentistas, que ha reunido a unas 8.000 personas, según la Guardia Urbana, y 30.000, según los organizadores.

Falta de inversión sistemática del Estado

Al final de la marcha, en la plaza Sant Jaume, los convocantes han leído un manifiesto que achaca esta crisis a la "falta de inversión sistemática en la infraestructura ferroviaria del Estado en Cataluña y de una mala gobernanza del sistema por parte de Adif, Renfe y los respectivos gobiernos durante las últimas décadas".

"A pesar del incremento de inversiones reciente y previsto, los déficits son muy importantes y no se han priorizado correctamente las inversiones", denuncia igualmente el manifiesto, que comparte también la preocupación por la seguridad del servicio y recuerda la reciente muerte de un maquinista.

Ante la situación actual, que tildan de "insostenible", el manifiesto pide un "cambio de escala en la inversión y un cambio radical en la forma en que se gestiona el sistema ferroviario del país para garantizar un servicio ferroviario digno, seguro, accesible y fiable".

Durante la manifestación se han mostrado pancartas que evidencian el hartazgo de los usuarios con el servicio prestado, especialmente desde el accidente mortal de Gelida del pasado 20 de enero, que ha provocado desde entonces un caos ferroviario en Rodalies.

En el escenario, el presidente de la Associació per la Premoció del Transport Públic, Adrià Ramírez, ha llamado a continuar la lucha por un funcionamiento digno de Rodalies , mientras que la portavoz de la entidad Dignitat a les Vies, Anna Gómez, ha dicho: "Basta de retrasos, de abandono y de excusas".