Reformada, céntrica y con terraza, pero con una pega enorme: se vende la casa en la que no puedes invitar a cenar a nadie

La crisis de la vivienda agita con fuerza a la mayor parte del continente europeo. Según informa el diario AD, para vivir en el centro histórico de la holandesa Utrecht hay que tener mucho dinero, pero hay una opción que está acaparando titulares en los medios de comunicación: un apartamento bien ubicado, reformado y barato, pero mide 2,8 metros de ancho.

"Es un hogar único. En cuanto a apariencia, es realmente genial. Fue renovado el año pasado con mucho cariño y atención por parte de los residentes actuales, que en realidad no querían irse en absoluto. Pero les ha surgido una nueva oportunidad, así que ahora está en venta", asegura el agente inmobiliario encargado de la venta de la vivienda en conversación con el periódico. El futuro propietario tendrá en su propiedad "lo mejor" de la ciudad.

La vivienda, asegura, se encuentra en "un lugar privilegiado". "En verano puedes tomar un helado o dar un paseo con el perro por los canales de la ciudad", relata. "Es una opción ideal para los habitantes modernos de la ciudad". La vivienda mide 54 metros cuadrados de espacio habitable.

Estrecha pero práctica

Tal y como reza la publicación, el reto radica principalmente en la estrechez de los pasillos y los salones de la casa. En el estrecho salón, solo cabe un sofá, un armario de televisión y una planta de interiores. El comedor también es ajustado con una pequeña cocina semiabierta que "no sugiere invitar a la familia en las fiestas de Navidad".

Eso sí, el agente asegura que "el espacio no parece tan estrecho como se lee". "Cuando estás dentro, no te da la impresión inmediata de que es muy estrecho. Está prácticamente amueblado", asegura la comercial. En la última planta se encuentra el "acogedor" dormitorio y el baño "renovado" bajo dos tejados inclinados. También hay dos terrazas en la azotea, "para pasar las calurosas noches de verano".

Medio millón de euros por 56 metros cuadrados

A pesar de la estrechez de los pasillos de la vivienda, no se trata de un hogar para personas con un presupuesto reducido: 56 metros cuadrados por aproximadamente medio millón de euros. "Hay dos grupos específicos interesados en esta casa. Tanto jóvenes con buen trabajo como personas mayores que quieren comprar la casa para su hijo", explica la inmobiliaria encargada de la venta.