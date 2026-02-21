'Gelbe Briefe' gana el Oso de Oro en una Berlinale 2026 marcada por Gaza y el choque político

Ilker Çatak, director del Oso de Oro por Yellow Letters , en la alfombra roja de la Berlinale.

El drama turco-alemán Gelbe Briefe (Cartas amarillas), dirigido por Ilker Çatak, ha ganado el Oso de Oro en la Berlinale 2026. La decisión del jurado, presidido por Wim Wenders, coronó una edición atravesada por la tensión política y por un debate que terminó estallando en la gala de clausura: el genocidio en Gaza y el papel de Alemania.

El jurado habló de "escalofríos" y definió la película como "una premonición aterradora" que podría ocurrir en cualquier país europeo. Wenders subrayó que, para el jurado, los tres primeros premios tenían el mismo nivel. También defendió la necesidad de que "activistas, cineastas y periodistas" se unan ante "un mundo aterrador y fuera de control".

Gaza irrumpe en la gala

Si algo marcó esta Berlinale no fue solo el cine. Fue la política. Durante la edición, la organización había evitado pronunciarse sobre la invasión israelí en Gaza, aunque sí se rindió homenaje a los pueblos iraní y ucranio. Pero en la gala final, varios premiados hablaron alto y claro.

El kurdo Emin Alper, al recoger el Oso de Plata Premio Especial del Jurado por Kurtulus, recordó el sufrimiento palestino con un "No estáis solos", recibido con aplausos tibios y gritos de "Free Palestine". También mencionó a la población iraní —aquí la ovación fue mayor— y a sus compatriotas kurdos, citando nombres de amigos encarcelados.