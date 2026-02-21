Joan Roca, chef, sobre dónde come cuando va a Barcelona: "Son restaurantes alejados del foco, pero superinteresantes"

Si Joan Roca recomienda un lugar donde comer, puede que sea un enorme consejo gastronómico para muchos. El popular cocinero posee tres estrellas Michelin y una trayectoria que lo sitúa como uno de los mejores chefs del mundo. Aunque él mismo apunta que para comer bien no hacen falta grandes lujos, dinero o productos. En unas declaraciones para el podcast La Prórroga, consultadas por el Vanitatis, ha revelado sus restaurantes favoritos en Europa.

"Son restaurantes alejados del foco, pero súper interesantes, buenas casas para recomendar donde sí se come muy bien", asegura el chef en la conversación con el medio de comunicación. Roca reivindica de esta forma una gastronomía "más cotidiana y accesible".

Ca la Pepa, en la Costa Brava

La primera recomendación del chef se trata de Ca la Pepa, un restaurante familiar en Platja d'Aro. "No está en primera línea de mar, ni en el paseo, está un poco retrocedido, pero es muy recomendable", explica Roca.

Tal y como reza la publicación, en su interior se esconde una cocina mediterránea casera, sin pretensiones, elaborada "con mimo y respeto por el producto". En la carta, destacan principalmente las aves, como las codornices, el faisán o las perdices, junto a pescados y carnes "bien trabajadas", además de "una cuidada carta de vinos".

La segunda recomendación cruza fronteras y aterriza en la capital francesa, en el barrio parisino de Belleville. Allí se encuentra Le Baratin, "un bistró informal" liderado por una chef argentina que dejó huella en el cocinero catalán. "No es alta cocina, es un bistró muy sencillo, pero con una cocina excelente", señala.

En Barcelona, lo tiene claro

En Barcelona, Joan Roca tiene claras sus preferencias gastronómicas. Al lugar donde siempre suele acudir a comer: Gresca, en la calle Provença. "Es un restaurante en el que siempre como mucho y muy bien. No tiene estrella Michelin, pero se come fenomenal y tiene una muy buena carta de vinos", explica en sus conversaciones.

Según Vanitatis, su cocina actual, basada en platillos a la carta pensados para compartir, apuesta por el producto de temporada, la casquería y la caza: una combinación que ha conquistado tanto al público como a la propia Guía Michelin, que lo recomienda aunque no le haya otorgado estrella. "Comer bien no es una cuestión de galardones, sino de sensibilidad, producto y oficio", culmina Roca.