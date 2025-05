Adiós a la melena rubia: Nicole Kidman impacta con un cambio de 'look' en la gala Met

Getty Images for The Met Museum/

La gala Met, además de para ser escaparate de la creatividad de los diseñadores y para mostrar diseños con más o menos acierto, también sirve para que algunos famosos muestren ante millones de personas su cambio de look o den noticias como el tercer embarazo de Rihanna.

Nicole Kidman ha aprovechado su cita en el Museo Metropolitano de Nueva York en la gala Met, que este 2025 tenía el título Superfine: tailoring black style, para mostrar su radical cambio de look. La actriz de Eyes wide shut o Moulin Rouge ha dicho adiós a su clásica melena XL rubia para tener el pelo corto, aunque algo más largo que un pixie, a capas.

Nicole Kidman a su llegada a la gala Met. WireImage

También ha dado cierto cambio al color del cabello, dejando el rubio al que nos tenía acostumbrados por un castaño más natural combinado con el rubio en la zona de las puntas, que le sigue permitiendo llevar el flequillo ondulado.

Foto detalle del nuevo 'look' de Nicole Kidman. Getty Images for The Met Museum/

Kidman estrenó este nuevo peinado con sus clásicas ondas y un efecto mojado en las capas inferiores peinando pegando las patillas al cráneo. Aunque algunos medios como Glamour no dejan del todo claro que se trate de un corte de pelo real y pueda ser una peluca, lo cierto es que Kidman ya ha lucido multitud de pelucas para distintos papeles como en Las mujeres perfectas (2004) o Birth (2004).

Además de este imponente cambio de look que ha copado titulares, Kidman lució un vestido negro con escote palabra de honor y corte midi con dos lazos en la cintura y la cadera, firmado a Balenciaga, a medida como mandaba el dress code.

El de Kidman no fue el único cambio de look que se vio en la gala Met, también lo hizo Zoe Saldaña, que apareció con un corte bob con flequillo asimétrico, que es una de las tendencias de este año, y Pamela Anderson, que también optó por este corte, aunque en versión más corta y con microflequillo estilo pin up.