Aitana revela cómo empezó su relación con Plex: "Bueno, no fue así"

Es una de las parejas del momento, tienen por separado millones de seguidores y antes de que confirmaran su relación, ya copaban numerosos titulares. Desde que hicieron pública su relación, Aitana y Plex han aparecido en cantidad de eventos juntos y se han dedicado palabras de cariño, tal y como hizo el youtuber en los premios GQ Hombre del año de la pasada semana, apenas unos días después de acompañar a la artista a los Latin Grammy, donde ganó el premio a Mejor diseño por su disco Cuarto azul.

La artista le dedicó el galardón llamándole por su nombre real, Dani, y recalcando que lo quiere "con todo su corazón". Por su parte, el youtuber se mostró tímido ante la prensa que trataba de preguntarle por su relación con la cantante de Vas a quedarte y sobre qué es lo que más le gustaba de ella. "Bueno, pues porque la quiero y ya está... no creo que haya que...", respondió reticente, aunque acabó afirmando que "sí" a si era la "mujer de su vida".

Ahora, han aparecido juntos en el último vídeo de Ibai Llanos, donde los tres llevaban a cabo una especie de reto en el que trataban de averiguar a través de preguntas si los participantes eran pareja o simplemente amigos.

No obstante, a través de las preguntas dieron a conocer algunos detalles de cómo empezaron su relación que eran desconocidos para sus seguidores. Después de que uno de los participantes contase que le contestó a un story a su pareja, Ibai bromeó con que "había hecho como Plex", sin saber realmente cómo comenzó la historia de amor entre él y Aitana.

Ante esto, la catalana intervino para decir que, en realidad no fue así. "Le escribí yo. No le contesté a una historia. Le hablé para invitarle a mi premiere [de su documental Metamorfosis en Netflix]. Bueno, no fue así, pero le escribí yo primero", relató la artista.

El pasado mes de septiembre, Aitana confirmó su relación con Plex tras meses de rumores compartiendo una romántica instantánea con él con motivo de la celebración de su 24º cumpleaños. Sin embargo, las teorías sobre cómo se conocieron han sido muy variadas.

Algunos afirmaban que ambos se habían conocido en Japón, durante la vuelta al mundo de Plex, ya que la autora de Superestrella apareció por primera vez en un vídeo con el durante su estancia en el país nipón.