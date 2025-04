Alice Campello se sincera y habla así sobre su ruptura y reconciliación con Álvaro Morata

La influencer Alice Campello se ha sincerado acerca de su ruptura y reconciliación con Álvaro Morata en el programa de televisión italiano Verissimo.

Durante la entrevista, señaló sobre su crisis previa como pareja antes de separarse que "coincidimos en un momento en el que los dos lo veíamos todo negro".

Según Campello, ella misma sufrió mucho tras dar a luz a su hija Bella, puesto que tuvo una hemorragia grave y atravesó en una etapa de fragilidad. "Es algo que me cambió, llevaba mucho tiempo sin estar bien y quizá no me daba ni cuenta", ha reconocido.

"Ha sido la etapa que más me ha enseñado", ha calificado Campello los meses separada del futbolista y, de hecho, fue más allá. "Fue el error más grande que hemos cometido en nuestras vidas. Todos los días lo repetimos. No sé cómo pudimos tomar esa decisión", resaltó.

"Siento que hemos tenido mucha inmadurez en cómo lo hemos llevado. Pero cuando una persona no está bien, a veces no sabe gestionar las cosas de la mejor forma", ha reflexionado.

La pareja ahora se ha instalado con sus cuatro hijos en Estambul (Turquía), donde señala que están "tranquilos" y pueden hacer "una vida mucho más normal".