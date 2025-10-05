Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Amaia detiene su concierto en Barcelona y hace este alegato por Palestina: "Quiero aprovechar mi posición y mi altavoz"
Amaia detiene su concierto en Barcelona y hace este alegato por Palestina: "Quiero aprovechar mi posición y mi altavoz"

La artista, una de las pocas que se ha atrevido a denunciar la situación, ha recibido el aplauso inmediato del público. 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
Amaia, durante su concierto en el Primavera SoundGetty Images

La cantante española Amaia ha vuelto a hablar y posicionarse sobre el conflicto de Palestina en despedida de su gira de festivales en Barcelona, provocando una gran ovación y aplauso por parte del público que se encontraba presente en el concierto de la artista. 

"Claro, si lo piensas nosotros estamos aquí en el festival, estamos pasándolo bien, tal, no sé qué... Pero cuando lo piensas genera un sentimiento de muchísima frustración y muchísima impotencia... Y por eso quiero aprovechar mi posición y mi altavoz para pedir que se siga hablando de ello", comenzaba la cantante en su discurso.

"Para pedir que se le siga pidiendo al gobierno que actúe. Para seguir luchando. Para seguir yendo a manifestaciones, hasta que pare esto y hasta que Palestina sea libre", afirmó la cantante durante la despedida de su gira de festivales en Barcelona, en apoyo al pueblo palestino. 

Cabe destacar, que no es la primera vez que la joven se posiciona en este sentido y anteriormente ya había dejado clara su postura también en otros contextos, como el debate sobre la participación de Israel en Eurovisión. 

De hecho, el pasado 19 de septiembre, durante el desfile de Carolina Herrera en Madrid, Amaia fue preguntada por la decisión del Consejo de RTVE de retirarse de Eurovisión 2026 si participa Israel. Algo a lo que no dudó ni un segundo en responder. "Me parece genial, estoy muy a favor de esta decisión y es algo como muy necesario y lo entiendo al 100%", afirmó en aquel momento. 

La cantante navarra se suma así a una creciente lista de artistas y figuras públicas que están aprovechando su visibilidad para amplificar demandas sociales y políticas, especialmente en escenarios con gran alcance mediático, como los festivales de música. 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
