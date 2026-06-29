Ana Mena rompe a llorar en pleno concierto tras su ruptura con Óscar Casas: "No me encuentro en mi mejor día"

En ocasiones, las noticias personales de los artistas se solapan o se hacen públicas cuando estos menos lo esperan o cuando se encuentran en plena vorágine laboral. Ha sido el caso de Ana Mena, cuya ruptura con el actor Óscar Casas se conoció la pasada semana, cuando la de Estepona se encuentra inmersa en el Summer Affair Tour además de lanzar recientemente el sencillo Pa ti toa junto a la granadina Lola Índigo, un hit que apunta a convertirse en una de las canciones de este verano.

De hecho, la emotividad de las últimas noticias le ha hecho mostrarse emocionada ante sus seguidores en el concierto de este sábado en Valencia, donde Mena no pudo evitar las lágrimas al interpretar el tema Lárgate, en cuyo videoclip aparecía Casas. "Nuestro amor no fue suficiente", cantaba la intérprete que no podía contener las lágrimas antes de sincerarse con sus seguidores.

"Quiero contaros que estar aquí esta noche, a pesar de que hoy no me encuentro en mi mejor día, es realmente sanador", se sinceró ante sus fans, quienes no dudaron en arropar a su artista con una sonora ovación de apoyo en estos momentos complicados.

La noticia saltó el pasado lunes cuando, tras un vídeo de Javi de Hoyos, varias revistas como ¡Hola! confirmaron la ruptura entre la cantante y el actor. "Esta noticia me duele mucho darla porque les queremos mucho, les admiramos mucho, nos gustan como pareja", aseguraba Hoyos en su vídeo compartido en redes sociales, donde habló de una "ruptura oficial". "Nunca sabemos... En otras ocasiones se han acabado historias que luego se han retomado, que la vida es muy larga, pero ahora mismo podemos hablar de ruptura", añadió.

Sin embargo, la revista del corazón aseguró que la ruptura entre ambos se había producido hace más de un mes y que se había dado de mutuo acuerdo sin que hubiesen interferido terceras personas.

Una mediática relación de casi dos años

La pareja se conoció en 2024, en el rodaje de la película Ídolos, donde comenzaron su romance. De hecho, fue en diciembre de ese año cuando oficializaron su relación al ser pillados por los paparazzi besándose cuando Casas fue a buscar a la malagueña a la salida de su local de ensayo en el madrileño barrio de Usera.

Desde entonces, durante cerca de dos años, Casas y Mena no han escondido su complicidad en alfombras rojas, eventos y entrevistas, dejando claro el apoyo del uno al otro en su carrera y deshaciéndose en halagos. Sin embargo, parece que ahora la cantante y el actor han tomado caminos separados.