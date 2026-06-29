China arranca la que dice ser su primera fábrica de vacunas personalizadas contra el cáncer con IA: el análisis del tumor, en un solo día

China está registrando importantes avances en el campo de la biotecnología. La empresa Likang Life Sciences, con sede en Pekín, ha anunciado que va a implantar una fábrica para producir vacunas contra el cáncer que identifiquen mutaciones de tumores.

La fábrica se va a encontrar en Yizhuang, la zona de desarrollo económico y tecnológico de Pekín. La inversión será de alrededor de 110 millones de yuanes, lo que equivale a 14 millones de euros. La planta estará en funcionamiento en octubre de 2026.

Las vacunas serán de tipo mRNA y estarán personalizadas según el tipo de paciente y el cáncer que padezca. Estas vacunas se basan en el análisis del ADN del tumor individual y son capaces de distinguir las células cancerosas. De este modo, son capaces de mutaciones específicas.

Además, la vacuna entrena al sistema inmune para reconocer y atacar esas células tumorales. Esto supone un cambio importante en el diseño de terapias contra el cáncer, ya que podrían acabar implementando tratamientos específicos para cada paciente, en lugar de llevar a cabo terapias generales.

La fábrica va a comenzar produciendo el candidato a vacuna LK101, que está basada en neoantígenos tumorales personalizados. Ya ha sido probada en ensayos clínicos y cuenta con las primeras autorizaciones regulatorias en Estados Unidos.

El proyecto tiene el objetivo de combatir el cáncer con mayor eficiencia y precisión, además de impulsar la industria biofarmacéutica china, consiguiendo que sean menos dependientes de tratamientos extranjeros. La inteligencia artificial ha tenido un papel clave en el desarrollo de estas vacunas.

El papel de la IA en estas vacunas

La inteligencia artificial está teniendo una importancia esencial en la implantación de esta fábrica y en la futura producción de las vacunas.

La IA está permitiendo analizar rápidamente datos genéticos complejos de los tumores analizados, además puede identificar las mutaciones relevantes en el plazo de un día. También acelera el diseño y producción de la vacuna, reduciendo costes y tiempos.

Estos avances en salud podrían permitir que las personas vivan más años y puedan superar ciertas enfermedades. Grandes compañías como OpenAI o Anthropic ya han desarrollado sus propios productos de IA enfocados en el ámbito de la salud.