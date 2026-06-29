Tiene 82 millones de años, pasó los últimos 40 años olvidado en un cajón y ahora cambia lo que creíamos saber de la Antártida: es el primer dinosaurio hallado en el continente

Los paleontólogos han encontrado el primer fósil de dinosaurio procedente de la Antártida. Ha sido en Reino Unido, y no han tenido que recorrer cientos de kilómetros de distancia ni salir de su propio país. El fósil se encontraba guardado en un cajón del British Antarctic Survey (BAS), un centro de investigación situado en Cambridge.

En realidad, el ejemplar fue descubierto en 1985 en la isla James Ross, pero los investigadores no estaban seguros de lo que se trataba y decidieron guardarlo en un cajón, tal y como desvela la BBC.

Se trata de un hueso de la cola de un titanosaurio, un ejemplar de los más grandes que llegaron a habitar la Tierra. Vivieron en el Cretácico (hace 82 millones de años aproximadamente) y podían llegar a medir más de 35 metros. Todos eran herbívoros de cuatro patas con cuellos extremadamente largos. También tenían colas de enorme tamaño que le servían de contrapeso.

"Solo cuando empiezas a pensar '¿qué hay en este cajón?', a veces te encuentras con algo y dice: 'Ah, esto puede ser interesante'", expone a la BBC el doctor Mark Evans, responsable de las colecciones del BAS.

La existencia del fósil estaba recogida en un cuaderno de campo desde 1985, cuando fue descubierto los investigadores creyeron que pertenecía a un reptil marino. No ha sido hasta ahora, cuando la ha analizado el equipo de Evans, que se ha confirmado que pertenece a un dinosaurio.

En el análisis también han participado los expertos del Museo de Historia Natural de Londres (NHM). Entre ambos equipos han demostrado que el ejemplar de este fósil no medía más de 7 metros, seguramente porque se trataba de un dinosaurio joven, aunque no se descarta que simplemente fuese más pequeño que el resto de su especie, "uno que rompía con la tendencia del resto del grupo al ser un adulto de menor tamaño", según Paul Barrett, profesor del NHM.

Por qué es importante este descubrimiento y otros relacionados con los dinosaurios

El hallazgo es importante porque no existen demasiados fósiles de estos dinosaurios, siendo además el primero encontrado en la Antártida. Esta tierra es complicada para los paleontólogos, ya que por sus características resulta difícil de explorar.

"Esto demuestra que una zona que ahora consideramos inhabitable fue en realidad muy habitable en el pasado", asegura Barrett.

No es la primera vez en los últimos meses que los paleontólogos encuentran fósiles de dinosaurios que no han sido demasiado estudiados. El University College London sacó a la luz una investigación el pasado mes de mayo en la que analizaba el fósil de una especie de dinosaurio gigante localizado en Tailandia. Esto indica que aún queda mucho por saber de este tipo de ejemplares.