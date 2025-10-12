El desmentido realizado en el desfile militar del 12 de octubre sobre el imponente vehículo usado por los reyes Felipe y Letizia

La Fiesta Nacional está marcada por un imponente desfile militar que recorre algunas de las calles principales de Madrid. Es costumbre que los actos comiencen con el izado de la Bandera Nacional y un Homenaje a los que dieron su vida por España. Seguidamente da comienzo el desfile aéreo y terrestre con Unidades de los Ejércitos, la Armada, la Guardia Civil, Unidad Militar de Emergencias, Guardia Real, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y diversos Organismos de Seguridad, Protección Civil y Emergencias.

Todo ello está presidido por la familia real. Año tras año los reyes Felipe y Letizia siguen el acto castrense desde la tribuna real. Es habitual que les acompañen sus hijas Leonor y Sofía salvo cuando sus estudios han evitado su presencia en el 12 de octubre. Además, en la Fiesta Nacional de 2025 hay una novedad al producirse el debut de la infanta Sofía en la recepción que se ofrece en el Palacio Real a autoridades y personalidades.

El Ejército de Tierra quiere que quede claro

Por tanto, hay mucha costumbre y tradición, como es lógico en un día nacional. Y dentro de la costumbre puede haber errores, como el que solía producirse edición tras edición en las retransmisiones del 12 de octubre cuando la familia real se acercaba a paso lento en los vehículos que utilizan para ocasiones tan relevantes como esta.

Los reyes Felipe y Letizia accediendo al Rolls-Royce Phantom IV tras el desfile militar del 12 de octubre. RTVE

Se trata del Rolls-Royce Phantom IV, el impresionante vehículo que utilizan los reyes Felipe y Letizia para acceder a su posición en la tribuna real, en esta ocasión situada en la Plaza de Cánovas del Castillo. Lo habitual es que en las retransmisiones se haga referencia a que el Rolls es propiedad de Patrimonio Nacional, que lo pone disposición del jefe del Estado cuando procede. Pues no lo es, que quede claro.

Durante la retransmisión de RTVE en directo se comentó que aunque es habitual que se diga que el Rolls es de Patrimonio Nacional, no es así. El vehículo es propiedad del Ejército de Tierra, que lo presta con gusto a la Casa Real cuando es necesario. Y por supuesto el 12 de octubre lo es.

El Rolls-Royce Phantom IV en el que viajan Felipe y Letizia y el Mercedes de Leonor y Sofía en el 12 de octubre. RTVE

Lo contó de las personas que comentaban el desfile militar, señalando que durante un acto al que asistió en la Escuela de Guerra con un grupo de coroneles, uno de ellos se acercó para indicarle amablemente que el Rolls es del Ejército de Tierra. Pues todo aclarado. No olvidemos que una mentira repetida mil veces nunca puede ser considerada verdad.

Este vehículo propio de un jefe de Estado como es Felipe VI tiene un valor que podría alcanzar los 700.000 euros, aunque es mucho más el simbolismo que le rodea. Se trata de un vehículo exclusivo, con un estado de conservación perfecto y con una carga histórica importante .El Rolls Royce Phantom IV sale poco, pero cuando sale, impresiona.