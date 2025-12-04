Un paseo en 10 fotografías inéditas por la "isla de los pedófilos" de Jeffrey Epstein

A Little St. James se le conoce desde hace años como “la isla de los pedófilos”, aunque el apodo siempre se movió entre el rumor, la exageración y la mitología siniestra. Hasta ahora. Los demócratas del Comité de Supervisión del Congreso han decidido enseñar las cartas y han publicado diez fotos y cuatro vídeos inéditos del rincón caribeño donde Jeffrey Epstein levantó su imperio de abusos. El golpe llega en un momento calculado: Washington espera con los nervios encendidos la publicación oficial de los papeles del caso por parte del Departamento de Justicia.

El nuevo material funciona como una visita guiada por el epicentro del horror. Enseña un jardín tropical que desemboca en una piscina de catálogo, senderos marcados con un “No pasar”, dos dormitorios distintos, un baño recién ventilado y otro reconvertido en almacén improvisado. También aparece un salón-biblioteca al que alguien intentó darle cierto aire sofisticado sin demasiado arte. Entre todo eso, destacan dos elementos que ya circulan por los despachos del Capitolio: un teléfono con las teclas de marcación rápida tachadas y una pizarra con palabras sueltas —“poder”, “engaño”, “plantas”— que no necesitan más explicación para inquietar a cualquiera.

Y luego está la sala que lleva años alimentando documentales y teorías: un cuarto con una silla de dentista rodeada de máscaras de rostros masculinos. The New York Times apunta que pudo servir a Karyna Shuliak, odontóloga y última pareja de Epstein. La pieza añade un detalle más, pero lo fundamental sigue ahí: un espacio que no encaja con nada que uno asocie a una vida normal.

Los vídeos completan el recorrido. Uno pasea por el jardín hasta la piscina; otro se recrea en las palmeras agitadas por el viento; los dos restantes entran en dormitorios donde un hombre —con la cara oculta— enseña la suite como si quisiera dejar constancia de que aquello existió tal cual, sin adornos ni leyendas.

Los demócratas acompañaron el material con un mensaje directo en X: “Una mirada desgarradora tras las puertas cerradas de Epstein. Véalo usted mismo. No cejaremos en la lucha hasta que pongamos fin a este encubrimiento y hagamos justicia a las supervivientes”. Un aviso que indica que este asunto vuelve a ocupar el carril rápido de la política estadounidense.

Las imágenes proceden de la herencia de Epstein, obligada por orden judicial a entregar correos privados, comunicaciones personales, registros financieros y todo tipo de documentación. Entre ese material figura incluso el libro de felicitaciones por su 50.º cumpleaños elaborado por Ghislaine Maxwell, que incluía un dibujo procaz atribuido a Donald Trump y negado por él.

Robert García, miembro demócrata del Comité, dejó claro el enfoque de su partido. “Estas nuevas imágenes ofrecen una mirada inquietante al mundo de Jeffrey Epstein y su isla. Publicamos estas fotos y videos para garantizar la transparencia pública en nuestra investigación y ayudar a reconstruir el panorama completo de los horribles crímenes de Epstein”, explicó. Y remató con un mensaje dirigido a la otra esquina del tablero político: “Es hora de que el presidente Trump publique todos los archivos, ¡ya!”.

A ese clima se suma un movimiento inesperado: Ghislaine Maxwell prepara un recurso de habeas corpus para revisar su condena de 20 años y solicitar de nuevo la salida de prisión. Su abogado, David Markus, lo avanzó en una carta al juez Paul Engelmayer y avisó de que publicar materiales del gran jurado con “acusaciones no probadas” podría perjudicar gravemente un eventual nuevo juicio. Según Markus, Maxwell “no toma una posición” sobre la divulgación de los archivos, aunque su aviso llega justo cuando el Congreso acaba de obligar al Departamento de Justicia a liberar todos los documentos no clasificados.

La exsocia del magnate cumple condena en Texas por reclutar a menores para la red de explotación sexual dirigida por Epstein. Él murió en 2019 en una celda de máxima seguridad; ella sigue en prisión mientras su nombre reaparece en cada etapa del proceso y en cada movimiento jurídico de última hora.

La cuenta atrás la marca una fecha: 19 de diciembre. Ese día vence el plazo para que el Departamento de Justicia publique los archivos del caso. La Ley de Transparencia con los Archivos Epstein obliga a la fiscal general, Pam Bondi, a divulgar millones de páginas: registros de vuelo, metadatos, correos, contratos, acuerdos de inmunidad, informes internos e incluso comunicaciones con el círculo de poder que orbitó alrededor del magnate. Bondi tiene permiso para censurar datos que puedan identificar a las víctimas o afectar investigaciones activas, pero debe justificar cada tachadura y entregar un informe adicional al Congreso en un máximo de quince días.

Las excepciones han encendido las alarmas entre las supervivientes, que ya acumulan demasiadas decepciones. Temen que el proceso vuelva a diluir la verdad o a proteger a nombres que siguen entre sombras. El caso Epstein lleva años atrapado entre filtraciones, silencios y piezas sueltas que nunca encajan del todo. Y, mientras Estados Unidos se prepara para la mayor desclasificación relacionada con el magnate, Little St. James regresa al centro del radar: un paraíso tropical donde confluyeron dinero, abusos, impunidad y una red de poder que todavía no ha dicho su última palabra.