Antonia Dell'Atte: "A todas las mujeres les digo: si tenéis alguna prueba, id primero a denunciar"
La italiana está siendo muy aplaudida por su alegato por la "justicia social" en 'La Revuelta'.

Antonia Dell'Atte en su paso por 'La Revuelta' de David Broncano el 15 de enero de 2025.RTVE

En octubre, la exmodelo y presentadora Antonia Dell'Ate denunció en una entrevista en El País el maltrato que había sufrido durante su relación su expareja Alessandro Lecquio. "La primera patada que me dio Lequio, estando embarazada, fue a la vuelta de la luna de miel", relató entonces. Tras esa entrevista, Mediaset despidió al colaborador televisivo.

Este jueves, durante su visita a La Revuelta de David Broncano en La 1, la italiana hizo un llamamiento "a la justicia social" que está siendo muy aplaudido y comentado.

"Esto es un llamamiento de justicia social, ahora hablamos seriamente. Para no seguir siendo víctima, porque no soy víctima, he tenido que denunciar a un señor que trabajaba en otra cadena y me han dicho por mucho tiempo que yo mentía", incidió Dell'Ate.

Lamentó asimismo que no sólo no tuvo ayuda, sino que se encontró con muchas dificultades durante años: "Hay un diario que ha hecho una investigación durante tres años, yo he investigado sola. Tenía todas las puertas cerradas, porque había mucha prensa del corazón. Yo he hecho una lucha contra las injusticias para apoyar a las mujeres".

También señaló que había determinadas figuras televisivas que "lo sabían" y aún así lo defendieron: "Ha habido muchos cómplices y todos están cayendo. A todas las mujeres les digo: si tenéis alguna prueba, id primero a denunciar y acusar, pero que nunca se haga un juicio público".

La italiana recalcó que "nunca" ha contado "las cosas": "El único que me ha dado una gran voz para poder hablar ha sido El País, gracias a ellos ha habido un gran movimiento de redes sociales y Mediaset ha tenido que echarlo".

Dell'Ate incidió en que da "el beneficio de la duda" a Alessandro Salem, consejero delegado de Mediaset, pero ha recalcado que "Ana Rosa Quintana lo sabía, lo ha protegido y blanqueado durante 27 años a su lado. Y ahí la justicia dirá la última palabra".

