Demi Moore revela el bonito ritual que tenía durante años con Bruce Willis: "Esto es algo un poco personal" 

La relación entre Demi Moore y Bruce Willis es para enmarcar. A pesar de que la pareja se divorció en 1997 tras tener tres hijas en común, Rumer, Scout y Tallulah, mantienen un vínculo envidiable para muchos, ya que siguen compartiendo momentos juntos y junto a sus hijas e incluso pasaron el confinamiento de la pandemia del covid-19 en común junto a la actual pareja de Willis.

No es de extrañar que, actualmente, Moore también haga públicas muestras de cariño o visite a Willis, que se retiró de la vida pública en 2022 tras ser diagnosticado de afasia y, posteriormente en 2023 su familia anunció que había sido diagnosticado con demencia frontotemporal.

Siguiendo estos gestos de cariño, no es de extrañar que Moore se acuerde de él públicamente como ha hecho en la presentación de la cinta Song Sung Blue que protagoniza Kate Hudson y donde la música de Neil Diamond juega un papel fundamental, empezando por el título que ha tomado de su canción publicada en 1972.

"Esto es algo un poco personal, pero Bruce siempre tenía cada semana el Día Neil Diamond", ha confesado en su charla con Hudson, tal y como ha recogido la revista People.

"Veía la película y no paraba de acordarme de cuando él ponía a Neil Diamond al máximo, y yo le preguntaba, '¿Qué pasa?'. Y él respondía, ‘Nada, es el Día Neil Diamond", recordó la actriz, quien describió que Willis "ponía a Neil durante todo el día".

"Siguió haciéndolo durante años. Era un fan enorme de Neil. ¡Y yo también lo soy!", añadió la intérprete de La sustancia, recordando este curioso ritual entre ambos que mantuvieron durante su relación.

Emma Heming, Bruce Willis, Demi Moore y las tres hijas de los actores en una imagen de archivo Getty Images

El cariño entre Moore y Willis

"Siempre seremos una familia, solo en una forma diferente", dijo Moore en una entrevista con Variety. Y, desde luego, el vínculo entre ambos define a la perfección lo que significa la familia para ellos y sus hijas. "Espero que sea alentador para otros ver que hay una forma distinta de hacer las cosas", añadió entonces la actriz, que destacó que su vínculo junto a sus hijas "nunca ha flaqueado".

"Todavía amo a Demi. Estamos muy unidos. Tenemos tres hijos a los que continuaremos criando juntos, y probablemente estamos tan cerca ahora como lo estuvimos nunca", dijo Willis a Rolling Stone en el año 2000 poco después de su divorcio.

Durante los años, la relación entre ambos, lejos de perderse, se ha fortalecido más aún, especialmente tras el diagnóstico de Willis. Moore se ha mostrado cercana al actor durante el proceso y ha alabado el trabajo de la actual mujer del actor, Emma Hemming, y de sus tres hijas.

"Te aferras a quién fue o a lo que quieres que sea, sino a quién es en este momento. Y de ahí surge tanta belleza, alegría, cariño y dulzura. Cuando estoy en Los Ángeles, voy todas las semanas, y realmente atesoro el tiempo que todos compartimos", añadió.